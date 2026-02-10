沙田車公廟2026｜初三赤口轉風車改運！農曆新年開放時間／祭品與禁忌／拜車公流程一文睇清

沙田車公廟2026｜拜車公｜農曆新年期間到廟宇參拜，祈求新一年順境，是許多市民的傳統習俗。每年正月初二「車公誕」及初三「赤口」都是人潮高峰，前往沙田車公廟祈福求好運，《星島頭條》網就為大家整理了2026年參拜車公廟的終極懶人包，從開放時間、參拜教學、祭品準備到交通方式，所有須知一文睇清，方便善信前往祈福。

沙田車公廟2026｜農曆新年開放時間 年廿九及年初二通宵開放

華人廟宇委員會最新公告，2026年農曆新年年廿九（2026年2月16日）至正月二十（2026年3月8日）期間，沙田車公廟將設有特別開放時間，方便善信分流參拜。

農曆日期 西曆日期 (2026年) 開放時間 年廿九 (日間) 2月16日 (星期一) 上午8時至下午6時 年廿九 (晚間) 至 年初一 2月16日晚至2月17日 晚上11時起通宵開放，至翌日下午6時 年初二 (日間) 2月18日 (星期三) 上午9時至下午6時 年初二 (晚間) 至 年初三 2月18日晚至2月19日 晚上11時起通宵開放，至翌日下午6時 年初四 至 正月二十 2月20日至3月8日 每日上午8時至下午6時

注意： 通宵時段僅限年廿九及年初二晚，想避開日間人潮的善信可考慮晚間前往。

2. 車公廟免費派發「財神咭」及「太歲咭」

為方便善信，由年初一（2月17日）開始，車公廟將於廟內免費派發「財神咭」及「太歲咭」。除了親身領取，善信亦可在即日起至2026年3月8日期間，以郵寄方式連同貼有$2.2郵票的回郵信封索取，送完即止。

為何要拜車公？車公誕拜神時間是什麼？

車公廟供奉的是南宋名將車大元帥，相傳他平亂有功，護送宋帝南下時不幸病逝。後人為感念其忠勇而建廟奉祀，並相信他能保佑信眾、除惡解困。

每年共有四個車公誕，其中以農曆正月初二的「頭誕」最為熱鬧。不過，由於正月初三是「赤口」，傳統上不宜拜年，因此許多人會選擇在這天轉而到車公廟參拜，形成另一波人潮高峰。

4. 參拜車公的傳統禮儀、祭品與禁忌

衣著規範： 莊重整潔： 避免穿著背心、短褲、拖鞋。 顏色鮮艷： 建議穿著紅色、橙色等喜慶色調，避免黑、藍等暗色。

祭品準備： 齋菜： 應準備素食，如冬菇、木耳。 水果： 可準備6種不同顏色的水果，但忌用瓜類和梨（諧音「離」）。 鮮花： 建議選用菊花、百合等寓意吉祥的花卉。

香火及物品禁忌： 香火限制： 進入廟殿只限攜帶 3支細香。 禁止化寶： 廟內不設化寶爐，寶衣、金紙等需放入廟方指定的「聚寶車」。 避免玉器： 傳統認為玉器屬陰，參拜時不宜佩戴。



5. 拜車公完整流程教學

入門準備：於廟宇入口處可選購香燭、車公寶衣及風車。 添香油：入廟後可先到專用攤位為「長添長有」燈添香油，祈求財運。 上香許願：委託廟方人員協助燃香，再於許願冊簽名並添香油。 敬獻儀式：持點燃的香火到祭台擺放供品，廟祝會代為誦讀祭文。 風車開光：將風車的握柄在香爐上順時針繞三圈，啟動靈氣。 入殿祈福：僅持3支香進入主殿，面向車公神像，誠心默念姓名、地址及祈求事項。 轉動風車：到殿外的風車轉運台轉動風車，去年運勢差者順時針轉動「化逆為順」，運勢佳者逆時針轉動「鎖住旺氣」。 擊鼓作響：離開前擊打殿旁的銅鼓三下，以示心願已向神明稟報。

6. 車公廟求籤、解籤教學

租借籤筒：於籤務櫃檯支付$20按金租用籤筒。 淨化儀式：接著進入大殿，將籤筒置於香爐上，緩慢轉動三圈，以便讓籤筒吸納靈氣。 誠心搖籤： 跪在車公神像左右兩側，閉眼默念所求之事，緩緩搖動籤筒直至其中一根竹籤掉出。 領取籤文： 根據竹籤上的號碼領取對應的籤文，並歸還籤筒取回按金。 請教廟祝： 若對籤文不解，可到解籤處請廟祝指點（建議先詢問收費）。

轉風車開運秘訣 順時針轉延續好運、逆時針轉化解厄運

轉風車的方向大有學問，轉錯可能會影響運氣！

順時針轉：如果你去年運勢不俗，順時針轉動可以延續好運。

逆時針轉： 如果你去年運勢低迷，逆時針轉則有「逆轉乾坤」、化解厄運之意。

8. 如何前往沙田車公廟？

地址：沙田車公廟路7號

港鐵：乘搭屯馬線至 「車公廟站」B出口，步行約5分鐘即可到達。

巴士：多條巴士路線如72A、80M、89B等均途經「車公廟站」。

自駕／的士： 新春期間，廟宇附近將實施封路及交通管制，且車位極少，強烈建議使用公共交通工具前往。

資料來源：華人廟宇委員會 Chinese Temples Committee