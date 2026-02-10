沙田車公廟2026｜初三赤口轉風車改運！農曆新年開放時間／祭品與禁忌／拜車公流程一文睇清
發佈時間：13:14 2026-02-10 HKT
沙田車公廟2026｜拜車公｜農曆新年期間到廟宇參拜，祈求新一年順境，是許多市民的傳統習俗。每年正月初二「車公誕」及初三「赤口」都是人潮高峰，前往沙田車公廟祈福求好運，《星島頭條》網就為大家整理了2026年參拜車公廟的終極懶人包，從開放時間、參拜教學、祭品準備到交通方式，所有須知一文睇清，方便善信前往祈福。
1. 沙田車公廟2026農曆新年開放時間 年廿九及年初二通宵開放
華人廟宇委員會最新公告，2026年農曆新年年廿九（2026年2月16日）至正月二十（2026年3月8日）期間，沙田車公廟將設有特別開放時間，方便善信分流參拜。
|
農曆日期
|
西曆日期 (2026年)
|
開放時間
|
年廿九 (日間)
|
2月16日 (星期一)
|
上午8時至下午6時
|
年廿九 (晚間) 至 年初一
|
2月16日晚至2月17日
|
晚上11時起通宵開放，至翌日下午6時
|
年初二 (日間)
|
2月18日 (星期三)
|
上午9時至下午6時
|
年初二 (晚間) 至 年初三
|
2月18日晚至2月19日
|
晚上11時起通宵開放，至翌日下午6時
|
年初四 至 正月二十
|
2月20日至3月8日
|
每日上午8時至下午6時
注意： 通宵時段僅限年廿九及年初二晚，想避開日間人潮的善信可考慮晚間前往。
2. 車公廟免費派發「財神咭」及「太歲咭」
為方便善信，由年初一（2月17日）開始，車公廟將於廟內免費派發「財神咭」及「太歲咭」。除了親身領取，善信亦可在即日起至2026年3月8日期間，以郵寄方式連同貼有$2.2郵票的回郵信封索取，送完即止。
3. 為何要拜車公？車公誕拜神時間是什麼？
車公廟供奉的是南宋名將車大元帥，相傳他平亂有功，護送宋帝南下時不幸病逝。後人為感念其忠勇而建廟奉祀，並相信他能保佑信眾、除惡解困。
每年共有四個車公誕，其中以農曆正月初二的「頭誕」最為熱鬧。不過，由於正月初三是「赤口」，傳統上不宜拜年，因此許多人會選擇在這天轉而到車公廟參拜，形成另一波人潮高峰。
4. 參拜車公的傳統禮儀、祭品與禁忌
- 衣著規範：
- 莊重整潔： 避免穿著背心、短褲、拖鞋。
- 顏色鮮艷： 建議穿著紅色、橙色等喜慶色調，避免黑、藍等暗色。
- 祭品準備：
- 齋菜： 應準備素食，如冬菇、木耳。
- 水果： 可準備6種不同顏色的水果，但忌用瓜類和梨（諧音「離」）。
- 鮮花： 建議選用菊花、百合等寓意吉祥的花卉。
- 香火及物品禁忌：
- 香火限制： 進入廟殿只限攜帶 3支細香。
- 禁止化寶： 廟內不設化寶爐，寶衣、金紙等需放入廟方指定的「聚寶車」。
- 避免玉器： 傳統認為玉器屬陰，參拜時不宜佩戴。
5. 拜車公完整流程教學
- 入門準備：於廟宇入口處可選購香燭、車公寶衣及風車。
- 添香油：入廟後可先到專用攤位為「長添長有」燈添香油，祈求財運。
- 上香許願：委託廟方人員協助燃香，再於許願冊簽名並添香油。
- 敬獻儀式：持點燃的香火到祭台擺放供品，廟祝會代為誦讀祭文。
- 風車開光：將風車的握柄在香爐上順時針繞三圈，啟動靈氣。
- 入殿祈福：僅持3支香進入主殿，面向車公神像，誠心默念姓名、地址及祈求事項。
- 轉動風車：到殿外的風車轉運台轉動風車，去年運勢差者順時針轉動「化逆為順」，運勢佳者逆時針轉動「鎖住旺氣」。
- 擊鼓作響：離開前擊打殿旁的銅鼓三下，以示心願已向神明稟報。
6. 車公廟求籤、解籤教學
- 租借籤筒：於籤務櫃檯支付$20按金租用籤筒。
- 淨化儀式：接著進入大殿，將籤筒置於香爐上，緩慢轉動三圈，以便讓籤筒吸納靈氣。
- 誠心搖籤： 跪在車公神像左右兩側，閉眼默念所求之事，緩緩搖動籤筒直至其中一根竹籤掉出。
- 領取籤文： 根據竹籤上的號碼領取對應的籤文，並歸還籤筒取回按金。
- 請教廟祝： 若對籤文不解，可到解籤處請廟祝指點（建議先詢問收費）。
7. 轉風車開運秘訣 順時針轉延續好運、逆時針轉化解厄運
轉風車的方向大有學問，轉錯可能會影響運氣！
- 順時針轉：如果你去年運勢不俗，順時針轉動可以延續好運。
- 逆時針轉： 如果你去年運勢低迷，逆時針轉則有「逆轉乾坤」、化解厄運之意。
8. 如何前往沙田車公廟？
- 地址：沙田車公廟路7號
- 港鐵：乘搭屯馬線至 「車公廟站」B出口，步行約5分鐘即可到達。
- 巴士：多條巴士路線如72A、80M、89B等均途經「車公廟站」。
- 自駕／的士： 新春期間，廟宇附近將實施封路及交通管制，且車位極少，強烈建議使用公共交通工具前往。
資料來源：華人廟宇委員會 Chinese Temples Committee