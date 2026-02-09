車公廟香燭定價引熱議？港人還神買香最平$170起/份 網民教路2招解決：誠心就可以！

臨近歲晚，不少港人趕於新年前還神，或是打算於過年時前往各大寺廟攝太歲或拜神祈願，希望新一年順順利利。位於大圍的車公廟一向香火鼎盛，早前人氣女團BLACKPINK成員Lisa更於來港時前往參拜，吸引海外遊客慕名前往。近日，有港人到車公廟還神，發現廟內香燭價格較往年上漲，表示「今年大幅加價，最平要$170幾蚊」，有網民教路以2招解決此情況，並表示拜神講求誠心，「車公爺爺一向不着重大家買甚麼去拜，誠心就可以」。

車公廟香燭定價引熱議？港人還神買香最平$170起/份

沙田車公廟歷史悠久，古廟最早見於嘉慶24年（1819）記載，至今已有逾200年歷史；後來建造新廟，其形制為仿中式一進，屋頂類型屬歇山式正脊採平脊設計、入口類型為正牆凹入式。車公廟多年來香火鼎盛，每逢農曆新年年初二為車公誕，而年初三俗稱「赤口」，相傳容易口角之爭，不宜拜年，因此不少市民都會選擇於初二及初三到車公廟參拜祈福，並轉動廟內的風車，祈求好運。

車公出名靈驗，不少善信前往求神問卜，早前韓國人氣女團BLACKPINK來港開演唱會時，成員之一Lisa亦抽空慕名前往參拜。不過，近日有港人到車公廟還神時，本打算直接於廟內買香祭拜，「貴少少當添香油」，惟發現香燭價格較往年上漲不少，「點知今年大幅加價！最平要$170幾蚊」。由於價錢超出預算，事主最後決定到廟外光顧其他攤販，「行返出去幫襯啲婆婆買香算數，$50up有交易」。

網民教路2招解決：誠心就可以！

對於廟內香燭定價上漲，如認為價錢超出預算，有網民建議可以2招解決，包括自備清香及光顧廟外攤販，「其實廟入面買香，部份錢都係當添香油，如果比預算高的話自己帶香都係一個唔錯嘅選擇，門口有婆婆墳香或側門隔離有香燭舖，任君選擇」。有網民認為拜神求心安，只要誠心便可，「車公爺爺一向不着重大家買甚麼去拜，誠心就可以，現在我去拜車公，我都淨係買清香，一樣得車公爺爺庇佑」、「車公係講心，拜神只係個儀式」。

有網友同樣表示發現廟內香燭加價，「早兩星期去車公廟還神，入到去問價，最平嗰份要$178，明明我上年先買$78」，後來決定到廟外買香並在廟內添香油，「最平嗰份先$50，入返去廟$10、$20佢哋添香油錢」、「行人隧道嗰度幫個婆婆買啦，都係$40-$50，又幫到老人家」、「由車公廟站行去車公廟有間士多有得賣，右邊隧道行上嚟又有，兩邊都係最平$58」。

文:RY

資料及圖片來源:Threads、香港自遊樂在18區、華人廟宇委員會