BLACKPINK首場演出吸引不少圈中人捧場 陳瀅帶同圈外緋聞男友同行 Lisa素顏去沙田車公廟拜神

影視圈
更新時間：19:15 2026-01-25 HKT
發佈時間：19:15 2026-01-25 HKT

超人氣韓團BLACKPINK昨晚起在啟德主場館為3場香港場《DEADLINE》世巡揭開序幕，全場爆滿，氣氛高漲，吸引不少名人到場，包括甘比、陳瀅、JW、港姐陳楨怡、陳凱琳等。今日，Lisa被拍到素顏去沙田車公廟拜神，她穿上粉紅色衛衣、黑色長褲，再戴上眼鏡，雖然打扮樸素，但仍有不少fans拍下她的身影。

BLACKPINK首次在巡唱唱《vampirehollie》

韓團BLACKPINK4位成員Jennie、Rosé、Lisa及Jisoo昨晚狀態大勇，一出場即引起全場尖叫。她們用廣東話向觀眾打招呼「大家好」，並大聲說出：「我好掛住你哋」、「Blink（粉絲暱稱）世一」。她們唱出《Kill This Love》、《PInk Venom》及《How You Like That》揭開序幕，4位成員又帶來Solo演出，Rosé唱出洗腦歌《APT.》，還有《Toxic Till The End》，並首次在巡唱唱《vampirehollie》，她又驚喜在後台出場前食港式街頭小食「雞蛋仔」，她每到一站都品嚐當地地道美食，剛舉行的東京站，她食香蕉蛋糕，之前在台灣站就飲珍珠奶茶、食鳳梨酥及鹽酥雞。Jennie唱出大熱作品《like JENNIE》、《ExtraL》及《Starlight》；Jisoo唱出《Your Love》、《earthquake》及《Hugs & Kisses》，Lisa繼續唱《Rockstar》、《Thunder》及《Lifestyle》，並大跳火辣舞蹈。

甘比跟Jisoo合照

昨晚的BLACKPINK演出，吸引不少名人到場，包括甘比、陳瀅、JW、港姐陳楨怡、陳凱琳、華姐陳曉華等。甘比更跟Jisoo合照，並大讚對方漂亮。陳瀅則與好友JW結伴到場，並高調帶同圈外緋聞男友 Howie 同行，二人睇得十分投入，不少聞歌起舞。

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

