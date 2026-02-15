同你講故．多圖│馬年開運全攻略！頭炷香、車公廟轉風車轉運、觀音借庫、攝太歲——四大香港過年習俗全解碼   

還有數天便送蛇迎馬，踏入甲午馬年。農曆新年習俗繁多，為何每逢年卅晚黃大仙祠都人頭湧湧，爭上「頭炷香」？年初三要到車公廟轉風車、正月廿六要到觀音廟「借庫」，而立春後又為何要「攝太歲」？本期為你逐一追本溯源，解開習俗背後的由來與寓意。

黃大仙祠｜上「頭炷香」習俗有逾百年歷史 殿外祈福演變「頭炷香」

每年的年卅晚，大批善信會從下午開始在嗇色園黃大仙祠外排隊，務求在踏正凌晨零時大年初一上「頭炷香」。其中最引人注目的是藝人黃夏蕙，會以當年生肖為造型悉心打扮到場，往往成為鎂光燈的焦點。

黃大仙祠全稱赤松黃大仙祠或嗇色園黃大仙祠，主要供奉東晉時南中國道教著名神祇黃初平，另亦有供奉儒、佛兩教的神祇如孔子、觀音等，故三教融合為香港黃大仙祠一大特色。嗇色園於1921年選址於竹園，在獅子山腳下興建「赤松仙館」供奉黃大仙，至1925年改名為「赤松黃仙祠」。相傳黃大仙有求必應，祠內靈籤與藥籤皆十分靈驗，吸引無數善信前來參拜。

據嗇色園所述，「頭炷香」習俗可追溯至上世紀二十年代，當時因受《華人廟宇條例》所限，黃大仙祠一度須關閉大門，然而每日參拜者仍絡繹不絕，遂轉往祠外祈福；其後經多方爭取，終獲准每年農曆新年期間重新開放，讓信眾入內參拜，至1956年正月，黃大仙正式開放，而新春參神的習俗亦早已形成。新正頭上「頭炷香」，也漸漸成為一種習俗。

「頭炷香」即新年奉予神明的「第一爐香」，傳統認為其功德最大，後來漸延伸為「爭頭彩」之意，寓意在新一年搶佔先機，祈求神明庇佑，為來年帶來平安與好運。不過，亦有指上頭炷香不一定要在年三十晚的午夜12時，只要是農曆新年期間首次到廟宇上香即可。

車公廟｜年初三拜車公廟祈福兼轉運 何志平03年為港求得下簽

年初三到沙田車公廟轉運，亦是香港新春重要傳統習俗之一。沙田車公廟建廟年份已難考據，估計早於嘉慶年間已建成。大圍車公廟的建廟有兩大傳說：一說與鎮壓瘟疫有關。明末崇禎年間，新界疫症流行，鄉民查閱史書得知車大元帥不僅平賊有功，所到之處疫症即止，於是請來車公神像供奉，疫情果然平息，遂建廟酬謝。另一說法則與風水相關。田心村創村時，風水師指村前三河交匯、山形奇突，適宜建廟鎮守水口，助村落丁財兩旺，村民於是集資興建車公廟。

車公廟內設有如車葉狀的銅製風車，據說轉動風車可以「運轉乾坤」，每年正月初二為車公誕，而正月初三屬「赤口」，一般不宜拜年，因而每年農曆年初三均吸引數以千計善信到來轉風車、祈求來年好運，久而久之成為形成獨特的香港文化習俗。

農曆新年初二車公誕，多年來都會由政府代表或鄉議局為香港求籤。自80、90年代起，當時的港英政府每年都會派出官員為香港求籤，2003年時任民政事務局局長何志平求得下簽後，之後政府便不派員參與之，改由新界鄉議局主席代表，傳統延續至今。

大圍車公廟與上環文武廟、黃大仙廟及佛堂門大廟並稱香港四大廟宇。現時開放參拜的車公廟實為1980年代初為發展旅遊而新建；廟後方的車公古廟才是原廟，現不對外開放。

新春習俗｜「攝太歲」起源難考 立春後祈福避凶

按農曆新年傳統，立春後，該年犯太歲的生肖人士宜「攝太歲」（即拜太歲），以趨吉避凶。太歲學説是根據中國天干、地支、生肖、本命元辰所推算出來的一套理論，背後還有 60 位每年輪流當值的太歲星君，巡視人間吉凶禍福。「攝太歲」習俗確切起源已難考據，相傳金朝章宗繼位後，因母后多病，道士指其犯太歲，遂於北京白雲觀增建元辰殿，供奉斗姥元君，開創拜太歲文化。

傳統上「攝太歲」自農曆立春後開始，現今不少人選擇農曆年初三後進行。全港超過十間廟宇設有攝太歲儀式，規模最大首推荃灣圓玄學院。

參拜太歲有一套嚴謹的程序。善信會先在殿外購買「太歲衣」，寫上自己的姓名和出生年份，然後先向斗姥元君參拜，再向當年值守的太歲星君和自己的本命太歲參拜。該年尾，人們會回到太歲殿「還太歲」，感謝太歲星君一整年的庇佑。

新春習俗｜正月廿六「觀音借庫」起源「生菜會」？

「觀音開庫」意指觀世音菩薩在誕辰日打開金庫，借財予民眾。其起源有兩種說法：一說由上環太平街觀音堂所創辦， 據該堂第四代負責人鄧紀蓁指出，其父鄧倬雲依「孝子修建洛陽橋」故事創設，以借庫方式救濟貧苦，其後演化為觀音借庫的活動。另一說則指「觀音借庫」源自明末清初流行於廣州、南海、順德一帶的「生菜會」，網上流傳「生菜（財）會」是一個民間儲金組織，會員按月交納一些銀兩，到第二年農曆正月廿六日時收回本金和利息，美其名為 「觀音開庫」。

民間相信正月廿六日是觀音開庫日，善信會攜帶觀音衣、招財寶牒、壽金等祭品入廟借庫，祈求福運與財運，並抽取寫有銀碼或吉祥語的「利是」及福品包。習俗講究「有借有還」，借庫後須於翌年開庫前還庫。

現時全港共有16間廟宇舉辦觀音借庫活動，包括筲箕灣天后古廟、譚公廟、大坑蓮花宮、灣仔玉虛宮（北帝廟）及紅磡觀音廟等，其中以大坑蓮花宮及紅磡觀音廟最為著名。

