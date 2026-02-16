消委會無線直立吸塵機︱$599小米地板吸淨能力媲美$4690 Dyson 即睇邊5款最高評分！

【消委會/直立式吸塵機/Dyson/小米】無線直立式吸塵機設計慳位、操作靈活，適合不同家居環境使用。消委會測試16款於本港有售的型號，牌子涵蓋Dyson、小米Xiaomi、飛利浦Philips等，顯示各款產品吸淨能力與續航力存在明顯差異。16款樣本售價由介乎599元至7490元。表現最好的5款樣本，總評在滿分5分中達4分，包括Miele Triflex HX2 Cashmere grey 125 Edition（售4288元）、Dyson V15 Detect Fluffy （售5990元）、Dyson V16 Piston Animal（售7490元）、Dyson V12 Origin（售4690元）及Bosch BCS932BGB Unlimited 9（售5980元）。

$599小米地板吸淨能力媲美$4690 Dyson

評分最低的樣本，是總評只有2.5分的Honiture X7（售1780元）。該樣本地板吸淨能力3.5分，地氈項目僅有1分，整體吸淨評分2分，各樣本中墊底。消委會指其吸力維持表現不太理想，影響吸淨能力評分，寧靜程度表現亦不太理想。作為對比，樣本中最平的小米Xiaomi G20 LITE（售599元），地板及地氈吸淨能力，分別有3.5分及3分，缺點是防漏塵表現遜色，微塵釋出量超過0.5%。

值得留意的是，有評分較高的樣本，在不同環境吸淨能力存在顯著差異。例如Dyson V15 Detect Fluffy及Dyson V12 Origin地板吸淨能力達滿分5分，但地氈吸淨能力僅1.5分。表現較平均的樣本為Miele Triflex HX2 Cashmere grey 125 Edition，地板及地氈吸淨能力均有4分，但於最低吸力設定時的續航只有約24分鐘，為樣本中最短。

消委會測試16款於本港有售的無線直立式吸塵機。何家豪攝

機電署提醒應定期保養吸塵機及充電器

機電工程署提醒，消費者應按說明書指示使用及定期保養吸塵機及其充電器；若發現吸塵機或其充電器出現異常情況，例如發出異常噪音、氣味或漏出液體等，應立即停止使用，並安排合資格的技師檢查。

消委員測試主要參考歐洲標準EN 60312-1進行，涵蓋各樣本吸淨能力、省電表現、漏塵表現、寧靜程度及使用方便程度。測試樣本全採用鋰離子充電池，並且均不能在充電期間同時使用。評分比重方面，吸淨能力佔57.1%，使用方便程度佔19%，省電表現佔9.5%，防漏塵表現佔9.5%，寧靜程度佔4.8%。

而吸淨能力評分比重中，地板佔60%，地氈佔30%，吸頭效率佔10%。地板項目評審樣本在地板上吸塵（50%）和麵包糠（25%），以及從地板罅隙清除塵埃（25%）的能力。地氈項目評審在地氈上吸塵（50%）及纖維（37.5%）的能力。吸頭效率則評估吸淨闊度及邊緣吸淨能力，包括量度地板上被吸走的塵埃闊度，及牆壁邊緣未被吸走的塵埃闊度。

記者：蕭博禧

相關新聞：

消委會植髮︱生髮療程標榜「一次見效」惟無效兼拒退款 植髮聲稱維持六年 竟一年內掉光！

消委會泊車優惠︱停車場廣告暗藏陷阱 「24小時任泊」稱收$145埋單變千二蚊？ 一項細節玩謝消費者