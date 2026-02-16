消委會植髮︱生髮療程標榜「一次見效」惟無效兼拒退款 植髮聲稱維持六年 竟一年內掉光！

消委會表示，每年接獲約100宗植髮、生髮、頭髮及頭皮護理等服務投訴。其中，有生髮療程聲稱「一次見效」，無效果後卻拒退款；亦有植髮療程聲稱效果可維持約6至8年，惟植髮後僅一年，人工髮絲已幾乎全部脫落。

療程寫明「一次見效」 惟無效兼拒退款

消委會2023年、2024年、2025年，分別接獲33宗、19宗及13宗有關植髮及生髮服務投訴。有公司透過免費諮詢、頭皮分析等，吸引投訴人洪先生以8.8萬元購買3次RGA療程（價值7萬元）及12次激光療程（價值1.8萬元），並額外贈送12次激光療程。洪先生指，宣傳資料上寫明療程「一次見效」；顧問遊說期間，亦向他分享不少其他顧客接受RGA療程後生髮效果明顯的成功例子。

不過，洪先生首次接受RGA注射後，因頭皮傷口持續出血需求醫，他向公司職員反映後只獲口頭致歉。其後他繼續接受兩次RGA注射，並使用激光療程，惟發現頭髮濃密度與療程前幾乎無異，與「一次見效」相距甚遠，遂向消委會投訴。該公司回覆指，合約設條款列明「本公司並不保證有關療程之成效」，拒絕退款。

RGA療程，是聲稱利用自體細胞移植技術，從自身健康頭皮萃取原生細胞和生長因子，再注入脱髮部位以激活毛囊、促進頭髮再生的療程。

消委會表示，每年接獲約100宗植髮、生髮、頭髮及頭皮護理等服務投訴。AI生成圖片

聲稱植髮效果維持6至8年 髮絲一年已脱落

另一投訴人葉先生，自行查詢植髮療程，獲職員告知人工植髮效果可維持約6至8年，遂同意以約17萬元購買人工植髮療程，共植入2000條人工髮絲。完成兩次療程後，葉先生雖按指示清潔頭髮，但已植髮的區域卻出現紅腫、發炎及頭皮生瘡等情況，人工髮絲亦大量脱落，人工髮絲在一年後幾乎全部脱落。

葉先生其後向消委員投訴，該公司反駁指他未積極使用免費頭皮護理服務，導致頭皮情況惡化，又稱已經提醒他按建議清潔頭髮，故拒絕退款。葉先生回應表示，曾反映植髮區域發炎，惟職員處理緩慢；職員亦未曾告知免費頭皮護理服務的重要性。最終，該公司將事件歸因於雙方溝通不足，安排葉先生與主診醫生會面，並按醫生建議提供後續治療方案。

消委員呼籲商戶推銷療程時，應如實告知療程詳情，包括原理、所用器械或物料、所需次數、成效及可能發生的副作用等；若實際成效因人而異，應在交易前明確告知消費者。而消費者購買療程時，應先了解自身需要、療程安排、效果持久度、風險等，管理自身期望；每次療程後，可拍攝記錄頭髮生長狀況作參考，亦應保留所有交易文件及療程紀錄。

消委員呼籲商戶推銷療程時，應如實告知療程詳情，包括原理、所用器械或物料、所需次數、成效及可能發生的副作用等。AI生成圖片

