Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

消委會植髮︱生髮療程標榜「一次見效」惟無效兼拒退款 植髮聲稱維持六年 竟一年內掉光！

社會
更新時間：10:34 2026-02-16 HKT
發佈時間：10:34 2026-02-16 HKT

消委會表示，每年接獲約100宗植髮、生髮、頭髮及頭皮護理等服務投訴。其中，有生髮療程聲稱「一次見效」，無效果後卻拒退款；亦有植髮療程聲稱效果可維持約6至8年，惟植髮後僅一年，人工髮絲已幾乎全部脫落。

療程寫明「一次見效」 惟無效兼拒退款

消委會2023年、2024年、2025年，分別接獲33宗、19宗及13宗有關植髮及生髮服務投訴。有公司透過免費諮詢、頭皮分析等，吸引投訴人洪先生以8.8萬元購買3次RGA療程（價值7萬元）及12次激光療程（價值1.8萬元），並額外贈送12次激光療程。洪先生指，宣傳資料上寫明療程「一次見效」；顧問遊說期間，亦向他分享不少其他顧客接受RGA療程後生髮效果明顯的成功例子。

不過，洪先生首次接受RGA注射後，因頭皮傷口持續出血需求醫，他向公司職員反映後只獲口頭致歉。其後他繼續接受兩次RGA注射，並使用激光療程，惟發現頭髮濃密度與療程前幾乎無異，與「一次見效」相距甚遠，遂向消委會投訴。該公司回覆指，合約設條款列明「本公司並不保證有關療程之成效」，拒絕退款。

RGA療程，是聲稱利用自體細胞移植技術，從自身健康頭皮萃取原生細胞和生長因子，再注入脱髮部位以激活毛囊、促進頭髮再生的療程。

消委會表示，每年接獲約100宗植髮、生髮、頭髮及頭皮護理等服務投訴。AI生成圖片
消委會表示，每年接獲約100宗植髮、生髮、頭髮及頭皮護理等服務投訴。AI生成圖片

聲稱植髮效果維持6至8年 髮絲一年已脱落

另一投訴人葉先生，自行查詢植髮療程，獲職員告知人工植髮效果可維持約6至8年，遂同意以約17萬元購買人工植髮療程，共植入2000條人工髮絲。完成兩次療程後，葉先生雖按指示清潔頭髮，但已植髮的區域卻出現紅腫、發炎及頭皮生瘡等情況，人工髮絲亦大量脱落，人工髮絲在一年後幾乎全部脱落。

葉先生其後向消委員投訴，該公司反駁指他未積極使用免費頭皮護理服務，導致頭皮情況惡化，又稱已經提醒他按建議清潔頭髮，故拒絕退款。葉先生回應表示，曾反映植髮區域發炎，惟職員處理緩慢；職員亦未曾告知免費頭皮護理服務的重要性。最終，該公司將事件歸因於雙方溝通不足，安排葉先生與主診醫生會面，並按醫生建議提供後續治療方案。

消委員呼籲商戶推銷療程時，應如實告知療程詳情，包括原理、所用器械或物料、所需次數、成效及可能發生的副作用等；若實際成效因人而異，應在交易前明確告知消費者。而消費者購買療程時，應先了解自身需要、療程安排、效果持久度、風險等，管理自身期望；每次療程後，可拍攝記錄頭髮生長狀況作參考，亦應保留所有交易文件及療程紀錄。

消委員呼籲商戶推銷療程時，應如實告知療程詳情，包括原理、所用器械或物料、所需次數、成效及可能發生的副作用等。AI生成圖片
消委員呼籲商戶推銷療程時，應如實告知療程詳情，包括原理、所用器械或物料、所需次數、成效及可能發生的副作用等。AI生成圖片

記者 蕭博禧

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
租置計劃｜房屋局今年研重推 39屋邨現租戶可買單位 一文睇清申請資格、步驟、按揭及注意事項
公屋租置計劃｜房屋局今年研重推 39屋邨現租戶可買單位 一文睇清申請資格、步驟、按揭及注意事項
社會
2026-02-14 15:10 HKT
中年好聲音4丨「唐伯虎」失準被Foul 原來由視后引薦入行 《愛回家》阿拾曾奪新秀冠軍現職歌唱導師
中年好聲音4丨「唐伯虎」失準被Foul 原來由視后引薦入行 《愛回家》阿拾曾奪新秀冠軍現職歌唱導師
影視圈
13小時前
農曆新年｜房署禁公屋保安、清潔員收利是 私人屋苑訓令員工勿「主動」索取利益
農曆新年｜醒神拜年都無用 房署禁公屋保安、清潔員收利是 私人屋苑訓令員工勿「主動」索取利益
社會
2026-02-14 22:58 HKT
快餐店新年營業時間2026｜農曆年廿九、年初一照開門？大家樂/麥當勞/美心MX/太興 16大快餐店營業安排一文睇
快餐店新年營業時間2026｜農曆年廿九、年初一照開門？大家樂/麥當勞/美心MX/太興 16大快餐店營業安排一文睇
飲食
23小時前
中年好聲音4丨「企鵝人」終極露餡 網民：係周志康啦 除面紗上場臉上特徵洩身份
中年好聲音4丨「企鵝人」終極露餡 網民：係周志康啦 除面紗上場臉上特徵洩身份
影視圈
13小時前
fb香港突發事故報料區影片截圖
00:21
機場離境大堂外籍漢搗亂 推倒智能櫃枱砸爛鐵柱 涉刑毀等2罪被捕
突發
10分鐘前
六合彩︱馬年2億金多寶開始發售 1300萬頭獎攪珠結果出爐！
六合彩︱馬年2億金多寶開始發售 1300萬頭獎攪珠結果出爐！
社會
13小時前
東張西望丨P牌司機疑遇撞車碰瓷黨 輕刮車身竟遭索償130萬天價 5年官司被榨乾積蓄再被追50萬
東張西望丨P牌司機疑遇撞車碰瓷黨 輕刮車身竟遭索償130萬天價 5年官司被榨乾積蓄再被追50萬
影視圈
12小時前
前一線花旦重返TVB人走茶涼？自爆回「娘家」事事靠自己 曾受力捧大呻辛苦
前一線花旦重返TVB人走茶涼？自爆回「娘家」事事靠自己 曾受力捧大呻辛苦
影視圈
16小時前
佘詩曼胞弟罕露面原來係吸睛型男 曾透露細佬係遺腹子 胞兄有明星相曾被當細妹男友？
佘詩曼胞弟罕露面原來係吸睛型男 曾透露細佬係遺腹子 胞兄有明星相曾被當細妹男友？
影視圈
2小時前