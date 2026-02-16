消委會泊車優惠︱停車場廣告暗藏陷阱 「24小時任泊」稱收$145埋單變千二蚊？ 一項細節玩謝消費者

消委會泊車優惠｜本港商場為吸引駕駛人士到訪消費，經常推出各類泊車優惠，但其條款及細則繁複，魔鬼在細節，令泊車費隨時大失預算，容易引發消費糾紛。消委會今日（2月16日）公布投訴個案，當中涉及優惠適用範圍、電子貨幣定義，以至優惠登記時間限制等爭議。消委會強調，商戶清晰展示條款是避免糾紛的關鍵，建議以精簡易明的方式及較大字體，在顯眼位置列明細則，讓司機在入場前作出知情選擇。

消委會泊車優惠個案一：「24小時任泊」 離場才發現優惠不適用？

投訴人被A停車場外「24小時任泊$145」的大型橫額廣告吸引，於晚上約9時入場，並在翌日晚上約7時離場，停泊時間約22小時。然而，他駕車離場時發現收費高達$1,210，遠超預期。停車場職員解釋，該優惠僅限於停泊在場內的「內場」位置，而投訴人未使用指定車位，故須按每小時$55的標準時租計算。投訴人指，現場橫額廣告及場內均沒有清晰標示此項關鍵條款，僅以小字註明「受條款及細則限制」。

消委會認為，駕駛人士難以在停車場閘口停車，再閱讀冗長且字體細小的條款細則，建議A停車場再次考慮投訴人的個案。A停車場最終願意作酌情安排，退回差額$1,065，個案得以順利解決。

消委會泊車優惠個案二：電子貨幣定義不清

B商場規定，以「電子貨幣」（包括信用卡）消費滿$500，即可享兩小時免費泊車。投訴人於場內食肆消費$1,200，並透過已登記在電子錢包內的信用卡付款。惟到客戶服務中心登記優惠時，職員指該電子錢包不屬於優惠認可的「電子貨幣」，因而拒絕辦理。投訴人認為優惠條款並未將其使用的支付方式排除在外，理應符合資格。經消委會調停後，B商場最終贈送一張兩小時免費泊車優惠券予投訴人。

消委會泊車優惠個案三：優惠登記有時限

投訴人於早上7時45分到達C商場，當時有職員推廣消費滿$400可享兩小時免費泊車，但他未有細閱海報內容。至早上9時10分，他攜同$590的收據辦理手續時，卻被告知優惠登記系統於早上10時才開放，故無法辦理。投訴人不滿職員最初未有提及時間限制。在消委會調停下，C商場同意酌情處理，向投訴人提供兩小時免費泊車券供下次使用。

商戶提供泊車優惠 應於宣傳品清晰列明條款及細則

消委會建議，商戶在提供泊車優惠時，應在宣傳品上清晰列明所有條款及細則，並力求精簡易明、字體清晰，方便司機閱讀。同時，條款應明確界定優惠條件，如金額、時段、付款方式及不適用的情況。商戶亦可考慮延長優惠時段以配合店舖營業時間，並加強員工培訓，確保其熟悉所有優惠詳情。

司機享用泊車優惠 注意事項

消委會提醒，駕駛人士應注意停車場不同時段（如日泊、夜泊）的收費細節，包括計費時間、指定泊車區域等。在享用優惠前，可預先查閱商場網頁或留意現場告示，細閱條款。此外，亦應注意車位是否被劃作指定用途（如月租車位），以免因誤泊而被鎖車或罰款。