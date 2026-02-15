銳眼計劃︱周一鳴冀年内引入人臉識別 稱閉路電視「越多越好」 有商場願意加入系統

警方「銳眼計劃」首階段已完成，於全港安裝5000支鏡頭，並接入約6000支來自其他政府部門及機構的閉路電視，政府繼續推展第二階段計劃，預計於2028年共有約60,000支鏡頭覆蓋全港。截至去年底，系統共協助偵破約750宗案件，拘捕1300人。警務處處長周一鳴於電視節目《講清講楚》中表示，為提升偵查效率，警方正積極研究為全港閉路電視系統引入人臉識別功能，期望最快今年落實。同時，警方去年在打擊騙案上初見成效，涉案金額減少10億元，新一年將重點打擊投資騙案。

冀年内引入人臉識別功能 如不能也希望明年完成

對於全港安裝閉路電視的計劃，周一鳴表示，目標是在2028年完成安裝六萬部，但這只是「第一階段」，未來會再檢視是否有需要增加。為了加快進度，警方會考慮將其他政府部門，以及商場的閉路電視納入系統，前提是其安裝位置具策略性。他透露，已和一些商場集團商討，並獲得正面回覆，相信部分人流多或地點具策略性的商場，會願意加入警方的「銳眼」系統，預計今年內會陸續有結果。

是否「兩步一鏡頭」？周一鳴：我們想

被問到是否希望如内地般「每走兩步就有一個閉路電視」，周一鳴稱「我們想要」，希望閉路電視「越多越好」，能為市民帶來更大安全感。他指，社會對閉路電視的接受程度已較二、三十年前大為提高。當被問及會否加入人臉識別功能時，他表示相關技術在全球已廣泛應用，警方內部亦已具備技術，目前正處理法律框架以及訓練同事應用等問題。他期望可在「不久的將來」引入該技術，並會在事前向公眾公布。他表示，「我當然很希望是（今年），但（如果）不是的話，希望可以明年。」

合作重心轉向東盟 認與日方交流不多

地緣政治方面，周一鳴表示，至今無國家或地區因黎智英案等理由拒絕參與國際刑警全體大會。他強調，加強與東盟及亞洲地區合作，較美西方交流更具實際需要。警方已將越南列為策略夥伴，其「跨國反詐平台」增至13個成員，透過24小時「止付機制」，過去一年成功攔截「以億計算」的騙款，成效顯著。

當被問及亞洲區內的地緣政治（如中日關係惡化）是否也已帶來具體影響，並以兩周前一宗日圓劫案為例，有指港警兩星期都未能成功聯絡日方，周一鳴回應稱不能如此解讀。他解釋，香港警方與日本警方「一向以來合作不算很多」，對方可能需要時間進行內部調查，才能確定可提供哪些資料。他補充，該案件在香港的部分已經「水落石出」，調查算是完成。

去年騙款減10億 來年重點打擊投資騙案

在本地罪案方面，周一鳴指出，本港去年的騙案數字微跌約3%，但他形容跌幅「比想像中少」，慶幸涉案金額下跌11%，減少約10億元。當中，有兩類騙案呈上升趨勢，其一是與大型活動復常後相關的演唱會門票騙案；其二是投資騙案，後者雖宗數不多，但損失金額佔整體騙案約四成四，高達35億元，是警方來年重點打擊目標。

周一鳴分析，八成投資騙案經由Facebook、WhatsApp等社交平台發生，騙徒常誘騙市民加入「內幕群組」，再引導至假網站投資美股等產品。他促請Meta等科技公司負起更大社會責任，從源頭堵截。他相信科技公司有能力憑IP位址等資訊辨識及剔除有問題群組。他亦提到，警方的「防騙視伏APP」已透過人工智能技術，主動辨識可疑域名並向用戶發出警示。

