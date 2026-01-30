上環日圓劫案｜日警疑受害人於羽田機場被搶 力保不失後來港再遇劫

上環興業商業中心地下一間找換店，今日（1月30日）有兩名日本男子遭賊匪劫去裝有5800萬日圓（約294萬港元）背囊，消息指疑犯已在機場被捕。據日本放送協會（NHK）報道，日本警視廳懷疑香港劫案的受害人，與昨晚（1月29日）東京羽田機場搶劫未遂案的事主為同一人。

日媒報道，一名從事兌換工作的50多歲日本男子，昨晚攜帶着裝載1.9億日圓（588萬港元）的行李箱，駕車抵達東京羽田機場的停車場。其後4名匪徒掩至，向事主噴射胡椒噴霧試圖搶劫，但事主力保不失，4名匪徒事敗遂乘白色接應私家車逃去，隨後事主前往香港。

上述案情顯示，羽田機場搶劫未遂案事主的年齡、職業及所攜金額，均與香港上環劫案的受害人脗合。日媒引述當地警視廳，指兩地受害人懷疑為同一人，正調查兩地案件關係。

另外東京台東區上野御徒町站附近，昨晚亦發生5名從事兌換人士，被3名劫匪劫走4.2億日圓的案件，手法及時間相近，該批現金亦是打算運來香港，日本警方也在調查是否有關。

