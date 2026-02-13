Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

銳眼計劃︱第三階段再裝6500鏡頭 警研與私人機構合作 將部分合適「天眼」接入系統

社會
更新時間：19:02 2026-02-13 HKT
發佈時間：19:02 2026-02-13 HKT

「銳眼計劃」完成首階段目標後，政府將繼續推展第二階段，以提升全港閉路電視系統網絡，預計於2028年共有約60,000支鏡頭覆蓋全港。保安局及警務處今日（13日）向立法會提交文件，計劃於2028至2031年展開項目的第三階段，額外增加約6,500支鏡頭。當局計劃於今年3月向財委會申請撥款，在獲得批准後，預期「銳眼計劃」的第二及第三階段可在2026年4月批出合約，並於2031年3月全面投入服務。

根據文件，「銳眼計劃」未來將進一步擴大閉路電視的覆蓋範圍，除罪案黑點外，還將涵蓋交通主要幹道、關鍵基礎設施、港鐵站出入口、輕鐵站月台及公共運輸交匯處等地點。

此外，計劃將接入更多政府部門及公共機構的閉路電視系統，包括隧道、公共屋邨的公用地方、康體場所、機場及邊境管制站等。透過「銳眼」接入其他機構的閉路電視，偵查人員可直接、即時在系統內搜尋相關影像，解決過往不同閉路電視系統由不同部門及機構管有的痛點，提升行動效率。警務處亦正研究與私人商業機構合作，將合適的閉路電視接入「銳眼」系統，以進一步加強警民合作，提升防罪滅罪成效。

基於國安理由 建議直接採購

文件特別提到，「銳眼計劃」關係到警隊的日常執法工作，直接影響國家安全、公眾安全、公共秩序及維持治安。基於地緣政治風險評估，並考慮到潛在的中長期供應鏈及資訊保安風險，警務處認為有必要確保項目的安全性、可靠性、供應鏈穩定性、系統長期安全及可用性，以及與首階段運作保持銜接。在此情況下，警務處建議就「銳眼計劃」採用直接購買方式進行採購。

記者︰黃子龍

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
李家誠控告周秀娜誹謗及騷擾 指引發虛假傳聞 強調不認識周秀娜、絕無任何關係
01:53
李家誠控告周秀娜誹謗及騷擾 指引發虛假傳聞 強調不認識周秀娜、絕無任何關係
社會
8小時前
長髮女天星碼頭瀡滑梯式跣倒 途人掂行掂過無人扶起 網民一原因看透人情冷暖｜Juicy叮
長髮女天星碼頭瀡滑梯式跣倒 途人掂行掂過無人扶起 網民一原因看透人情冷暖｜Juicy叮
時事熱話
9小時前
大批999.9千足純金「金條」 西營盤隨街放 網民不避嫌公開尋金地點｜Juicy叮
大批999.9千足純金「金條」 西營盤隨街放 網民不避嫌公開尋金地點｜Juicy叮
時事熱話
6小時前
港大教授帶隊創業 先進半導體熱管理技術 破解電動車與AI「過熱死穴」
創科資訊
2026-02-11 08:00 HKT
李家誠控告周秀娜丨前𡃁模周秀娜賣性感上位 曾陷隆胸爭議 與「恩師」反目
李家誠控告周秀娜丨前𡃁模周秀娜賣性感上位 曾陷隆胸爭議 與「恩師」反目
影視圈
6小時前
70年代「低音歌后」兒子宣布再戰娛樂圈 不靠母蔭轉型挑戰新領域創事業第二春
70年代「低音歌后」兒子宣布再戰娛樂圈 不靠母蔭轉型挑戰新領域創事業第二春
影視圈
7小時前
海港城再現迷暈黨？南亞「神棍」自稱心理學家施讀心術 握手疑落藥 網民頭暈兩小時
海港城再現迷暈黨？南亞「神棍」自稱心理學家施讀心術 握手疑落藥 網民頭暈兩小時
社會
5小時前
融合科技、生活與藝術創意 城大《創新演煉》展覽 —— 以創科塑造未來
活動資訊
6小時前
廉署拘22人 涉7大廈屋苑大維修貪污 據悉阻截荃灣中心億元合約批出
01:13
廉署拘22人 涉7大廈屋苑大維修貪污 據悉阻截荃灣中心億元合約批出
突發
4小時前
李家誠控告周秀娜丨周秀娜靠自製緋聞維持人氣？堅稱單身屢傳緋聞 球星里奧費迪南與羅志祥上榜
李家誠控告周秀娜丨周秀娜靠自製緋聞維持人氣？堅稱單身屢傳緋聞 球星里奧費迪南與羅志祥上榜
影視圈
4小時前