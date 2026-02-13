銳眼計劃︱第三階段再裝6500鏡頭 警研與私人機構合作 將部分合適「天眼」接入系統

「銳眼計劃」完成首階段目標後，政府將繼續推展第二階段，以提升全港閉路電視系統網絡，預計於2028年共有約60,000支鏡頭覆蓋全港。保安局及警務處今日（13日）向立法會提交文件，計劃於2028至2031年展開項目的第三階段，額外增加約6,500支鏡頭。當局計劃於今年3月向財委會申請撥款，在獲得批准後，預期「銳眼計劃」的第二及第三階段可在2026年4月批出合約，並於2031年3月全面投入服務。

根據文件，「銳眼計劃」未來將進一步擴大閉路電視的覆蓋範圍，除罪案黑點外，還將涵蓋交通主要幹道、關鍵基礎設施、港鐵站出入口、輕鐵站月台及公共運輸交匯處等地點。

此外，計劃將接入更多政府部門及公共機構的閉路電視系統，包括隧道、公共屋邨的公用地方、康體場所、機場及邊境管制站等。透過「銳眼」接入其他機構的閉路電視，偵查人員可直接、即時在系統內搜尋相關影像，解決過往不同閉路電視系統由不同部門及機構管有的痛點，提升行動效率。警務處亦正研究與私人商業機構合作，將合適的閉路電視接入「銳眼」系統，以進一步加強警民合作，提升防罪滅罪成效。

基於國安理由 建議直接採購

文件特別提到，「銳眼計劃」關係到警隊的日常執法工作，直接影響國家安全、公眾安全、公共秩序及維持治安。基於地緣政治風險評估，並考慮到潛在的中長期供應鏈及資訊保安風險，警務處認為有必要確保項目的安全性、可靠性、供應鏈穩定性、系統長期安全及可用性，以及與首階段運作保持銜接。在此情況下，警務處建議就「銳眼計劃」採用直接購買方式進行採購。

記者︰黃子龍