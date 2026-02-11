2025年警隊年結｜去年整體罪案數字跌5.9% 行劫及爆竊案有紀錄以來最低

香港警務處今日（11日）舉行年結記者會，講述2025年香港的整體治安情況以及警隊本年的工作重點。警務處處長周一鳴表示，2025年全港共錄得89137宗罪案，較2024年下跌5.9％，暴力罪案有8823宗，跌15.9％，絕大部份的主要罪案錄得下跌，如行劫、爆竊、強姦、非禮、勒索等，詐騙案亦錄得輕微下跌，但兇殺、嚴重毒品罪行及失車則錄得上升。

詐騙案輕微下跌 自2019年首次

去年有43212宗詐騙案，較2024年輕微下跌2.9%，是自2019年詐騙案數字逐年上升後首次下跌。損失金額亦錄得跌幅，由約92億元減少至約81億元，下跌11.3%，其中詐騙案佔整體罪案近一半，各分類中佔最多為網上購物騙案，有12505宗，增加946宗，上升8.2%。

周一鳴指警方留意到自啟德體育園在去年3月開幕，涉及演唱會門票的網購騙案明顯增加，去年共有2805宗，按年升61.8%，而損失金額最高是網上投資騙案，有5135宗，上升30.7%，涉及損失達35.8億元，增加13.2億元，上升58.4%。網上投資騙案佔整體騙案 11.9%，但損失金額佔44.1%，平均每宗案件的損失由2024年的58萬元升至2025年的70萬元。

警務處處長周一鳴（左二）、警務處副處長（國家安全）簡啟恩（右二）、警務處副處長（管理）陳俊燊（左一）及警務處副處長（行動）葉雲龍（右一）向傳媒簡報2025年香港治安情況。

至於電話騙案則有8621宗，跌6.3%，其中於2024年開始出現的「假冒客服」手法跌20.4%至4440宗。釣魚騙案及「援交騙案」亦錄得跌幅，分別為60%及44.7%。不過，網上求職騙案有4095 宗，上升6.3%，大多數為「刷單」騙案，即騙徒訛稱先付款「刷單」購物可賺佣金。

警隊就打擊騙案訂立四大方向，包括打擊詐騙產業鏈、重點宣傳、加強使用「防騙視伏App」及積極推動和參與國際合作。周一鳴表示，首先要從源頭打擊利用電訊網絡行騙，警方與通訊辦及業界成立工作小組，一直不斷研究並實施不同措施，包括商經局將於2026年內提交立法建議，包括降低個人登記電話儲值卡數目的上限，及訂立新罪行打擊不當使用範話卡。

警方亦與銀行業界積極探討如何防止開立傀儡戶口。警方與銀行業界的訊息交換平台 FINEST 升級版於去年正式推出，銀行間的信息共享錄得倍數上升，參與的銀行數目亦即將由10間擴展至所有28間零售銀行。警方自 2023年起與銀行聯手推出「騙案預警」計劃，透過分析傀儡戶口的交易，主動聯絡潛在詐騙受害人，說服他們停止繼續轉帳予騙徒。在2025年，警方成功勸阻4060宗騙案，阻截騙款達4.8億元，較2024年上升超過1.5倍，整體騙案的損失金額下跌10.3億元，近一半的跌幅來自此計劃成功減少的損失。

警務處處長周一鳴表示，2025年全港共錄得89137宗罪案，較2024年下跌5.9％。盧江球攝

周一鳴又提到，內地學生在電話騙案中的損失金額較本地生高 2.9倍，警方在2025年以預防內地生成為電話騙案受害人進行大量宣傳教育工作，包括進行問卷調查、舉辦講座、安排防騙雪糕車人校園等。經過整年努力，警方留意到內地生涉及電話騙案的情況有所改善，案件數字及損失金額分別跌9.2%及16.9%，惟警方發現內地生涉及投資騙案的案件數字及損失金額，分別急升3.6倍及6.5倍。警隊2026年將調整重點宣傳項目，以投資騙案取代內地生作重點宣傳目標，務求靈活運用資源，達到最大防罪效果。

警方於2025年10月推出「防騙視伏 App」新功能，包括自動更新用戶的數據庫及新增舉報種類等。在新功能推出後，公眾舉報的可疑電話號碼及網址數量分別大增約60%及一半，納入資料庫的可疑電話號碼及網址數量升一倍，更主動找出267個仍未有市民舉報的詐騙域名並進行封鎖。另外，警隊於 2024年底與多個國家及地區成立反詐騙跨境合作平台「FRONTIER+」，2025年首次進行聯合行動，拘捕超過1800人。2026年的周年大會將首次在香港舉行，警隊會抓緊機會強化與不同國家和地區的聯動和交流，共同打擊跨境犯罪。

至於兇殺案方面，本港錄得194宗，當中包括被列作誤殺案的大埔宏福苑火災的168名死者，警方就此火災至今拘捕16人涉嫌誤殺，其餘26宗案件，有16宗涉及家庭或親屬暴力。警方指目前只有一宗未被偵破，涉及在2025年6月遇害的49歲非華裔女子。

周一鳴指2025年的整體罪案數字下跌，當中行劫及爆竊是有紀錄以來最低。

行劫及爆竊均錄跌輻 是有紀錄以來最低

行劫案方面，警方共錄得66宗，下跌26.7%，是自1969年有紀錄以來最低，平均每5.5日一宗，而破案率則高達90.9%。周一鳴提到，情報工作是警隊有效打擊劫案的關鍵，在2025年11月，警方透過情報搜集，預先在紅磡區埋伏，拘捕8名企圖以牛肉刀搶劫38公斤金粉的疑犯。

此外，爆竊案共有816宗，跌33.1%，同樣是自1969年以來歷史新低。警方於2025年開始利用無人機隊展開反爆竊行動，復活節、暑假及聖誕節期間的爆竊案數字亦錄得下跌。

警方指在2025年共有2662名青少年因刑事罪行而被捕，跌6.3%，數字是自 1990年有紀錄以來最低，反映警隊與各界在持續推展青少年防罪滅罪工作方面有一定成效。

截至去年底 國安處拘385人 逾半已被檢控

至於國家安全相關情況，自《香港國安法》及《維護國家安全條例》生效後，截至去年底，警方國安處共拘捕385人，超過一半已被檢控。周一鳴表示，法庭已經裁定黎智英案件被告罪成並判刑，反映勾結外國或境外勢力危害國家安全是非常嚴重罪行，對於心懷不軌危害國家安全的人，警方會堅決依法採取一切管用措施，執法到底，一定不會手軟。

他又指，作為維護國家安全的先鋒，警隊每個人員必須將使命內化於心，將責任外化於行。去年已經將維護國家安全和愛國愛港元素，納入警隊目標及價值觀，並繼續放在2025至27年策略方針和處長首要行動項目首位，確保所有人員以維護國安為己任，為警隊訂立共同一致目標。

周一鳴總結，推行「銳眼」計劃後，多類在街道上發生的案件的破案率分別升2.5%至22.8%不等，罪案數字則跌 3.1%至71.8%不等，可見「銳眼」計劃為防罪滅罪帶來十分正面的作用，香港整體治安情況更趨平穩。

