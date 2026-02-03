馬頭圍邨及西環邨重建 搬遷津貼唔夠用？黃碧如：非幫居民全數支付 只係「幫幫手」

房委會聯席會議通過西環邨及馬頭圍邨(第一期)重建遷置安排，房委會資助房屋小組委員會主席黃碧如表示，強調搬遷津貼並非幫居民全數支付，只是「幫幫手」，住戶若有困難，可向社區服務隊或者關愛隊，尋求支援。

黃碧如今（2月3日）在電台節目表示，西環邨及馬頭圍邨(第一期)目標清空日期，分別是2029年7月及9月，住戶將獲安排搬遷至接收屋邨，受影響住戶將獲發由10350元至33050元不等的搬遷津貼。對於有意見指有關的搬遷津貼未必足夠，她稱：「夠不夠都好個人」，並強調這是搬遷津貼，並非幫居民全數支付，只是「幫幫手」，如果住戶有困難，可向社區服務隊或者關愛隊尋求支援，再研究可以在哪些方面或組織可提供協助。

領取「替代配屋」津貼 兩年內不能再申請其他資助

黃碧如稱，新美東邨及土瓜灣道公屋項目，相信可接收馬頭圍邨第一期受影響居民，若他們希望搬往其他地區單位，房委會在資源許可下亦可以配合。而1至2人家庭可選擇領取「替代配屋」家庭津貼，津貼額8.2萬至10萬多元，以代替入住公屋，但收到津貼後兩年內，不能再申請其他資助。她預計申請人較多是長者，因應身體狀況決定領取津貼入住安老設施。

另外，馬頭圍村一期重建項目中，若有些住戶或因身體狀況等，希望暫不遷出馬頭圍邨。黃碧如指，對於這些有特別需要的住戶，房委會會作酌情考慮。惟這類住戶的確實數字暫未有掌握，但估計數量不多，如太多住戶選擇，便需作出篩選，將第二期空置單位留給有需要的住戶。

柯創盛關注社區服務隊如何支援長者住戶

房委會資助房屋小組委員會委員柯創盛在同一節目表示，很支持這兩個屋邨的重建計劃，既可改善住戶生活，亦可釋放更多土地，應付未來住屋需求。他關注社區服務隊如何支援這兩個屋邨的住戶，特別是長者戶，建議如果居民有需要轉介，例如想入住社署院舍或到大灣區養老等，希望社區服務隊在這方面加強協助。

至於搬遷津貼的金額，柯創盛指，西環邨預計需1360萬，馬頭圍邨則約2220萬，有關的費用均來自公帑，需要善用。而金額的制定是根據立法會財委會檢討作基準，津貼是幫補居民的實際需要，如立法會財委會有調升幅度，相信房委會亦會增加金額。

