房屋局盤點2025年工作 公屋輪候時間降一年 打擊濫用公屋省96億

今日是除夕，是2025年的最後一天。房屋局局長何永賢在社交平台發布影片，回顧房屋局的2025年的工作，多項措施漸見成效。

在影片中見到，公營房屋供應扭轉了公營房屋供應頭輕尾重的問題，今年落成了超過23,000個公營房屋單位，當中9000個是公屋單位，多條新落成公共屋邨入伙；居屋單位多達10,600個，還有3500個綠置居單位，為市民提供更健康的房屋階梯。

相關新聞：

馬頭圍邨重建縮減至兩期 新美東邨公屋納入作遷置 重建後單位數量翻倍至4000個

西環邨重建方案︱加惠民道公屋單位用作遷置 一次過容納全數住戶 2029年遷入

同時，房屋局亦公布了馬頭圍邨和西環邨的重建計劃建議方案，兩個屋邨重建後，單位數量分別上升近一倍及逾七成。

接著，影片還提到今屆特區政府上任前一般申請者的公屋輪候時間為6.1年，今年一般申請者的公屋綜合輪候時間低見5.1年，下降了整整一年。入住簡約公屋的申請者輪候時間更短至3.1年，輪候隊伍明顯在消化當中。

房屋局亦提交了兩個法案，其中《2025年房屋（修訂）條例》加強打擊濫用公屋；《簡樸房條例》規管分間單位標準，為社會逐步淘汰劣質「劏房」。

房屋局的工作還包括，繼續打擊濫用公屋，上任至今節省約96億元；收緊富戶政策，促進公屋流轉，鼓勵上進上流；努力落成簡約公屋項目，其中牛頭角彩興路項目打破香港高層建築最快興建紀錄；持續落成過渡性房屋達19600個，並在宏福苑重大火災中，發揮應急支援的作用；另外，房屋局亦推動建築科技，包括機械人、智慧項目管理、智慧物業管理的應用，並舉辦了首個「共築．智能峰會」，吸引超過15個國家和城市的官員、業界人士和學者逾1400人次參與；在秉持「共築．幸福」理念方面，由2023年至今年底，共完成了47條屋邨的美化和綠化工程；將「共築．創業家」計劃升級成「2.0」，廣邀商界朋友參與，為創業青年提供免租空間達60多個，一起支持青年追夢。

