馬頭圍邨重建縮減至兩期 新美東邨公屋納入作遷置 重建後單位數量翻倍至4000個

【馬頭圍邨/西環邨/重建/房委會】政府今日（12月30日）向九龍城區議會提交文件，提出有63年歷史的馬頭圍邨清拆及遷置方案。馬頭圍邨現時有2075個單位，房屋署建議將預計於2028年入伙的土瓜灣道項目及部分的新美東邨合共約1180個公屋單位，用作遷置資源，可以容納部分受影響的馬頭圍邨住戶（即第一期清拆及遷置計劃），而餘下受影響的住戶（即第二期清拆及遷置計劃）將會遷置至位於第一期重建後的新馬頭圍邨。由第一期清拆計劃開始至第二期清拆計劃住戶全數遷出預計需要約7年完成。整個重建期數由3期縮減至兩期，而遷置所有居民的時間則由14年大大縮減至7年。

馬頭圍邨重建｜何永賢：重現社區回憶 也善用資源

房屋局局長何永賢表示，重建後馬頭圍邨單位數量可以達到約4000個單位，近乎翻倍；為加速進度及善用土地，經考慮後，建議在土瓜灣道公營房屋發展項目以外，將部分新美東邨公營房屋發展項目加入用作遷置資源，令3期的重建期數縮短至兩期。她指每個重建項目，房署都會仔細考慮屋邨特色，在重現社區回憶的同時，也善用資源，爭取服務更多市民。

馬頭圍邨重建由3期縮減至兩期

第一期清拆計劃為洋葵樓、水仙樓、少年警訊會所及馬頭角道政府合署。當局建議清拆政府合署及兩座毗鄰的住宅樓宇，即洋葵樓和水仙樓，以整合足夠建築地盤面積以興建新馬頭圍邨，以容納受第二期清拆計劃影響的住戶。受影響的住戶將遷往土瓜灣道項目及新美東邨。邨內的社福設施及幼兒園可保持正常運作直至第二期清拆計劃開始前，繼續服務本邨及區內市民 。第一期計劃亦會清拆少年警訊會所 ，而少年警訊將會於清拆前遷往邨外會址。

新馬頭圍邨落成可提供1700個單位 料2036年度入伙

第一期清拆完成後，當局會隨即展開興建新馬頭圍邨的建築工程，落成後可提供約1700個新公營房屋單位和相關配套設施，作為第二期清拆計劃的遷置資源，預計大約於2036年度入伙。

馬頭圍邨重建｜第二期清拆玫瑰樓、夜合樓、芙蓉樓

文件又指，初步構思第二期計劃將會清拆玫瑰樓、夜合樓、芙蓉樓及相關配套設施，受影響的住戶將遷往位於第一期重建後的新馬頭圍邨。此外，為確保現時邨內營運中的社福服務 及幼兒園不會受清拆影響而中斷，政府會聯同社會福利署安排現時邨內所有服務機構重置於第一期的新馬頭圍邨內，令邨內現有社福設施及幼稚園於重建期間能達致無間斷運作，務求讓居民繼續得到現有社會福利機構的服務， 而 第二期清拆計劃之工程會計劃於重置後才開始。

相關新聞：西環邨重建方案出爐 加惠民道公屋單位用作遷置 一次過容納全數住戶 2029年遷入

馬頭圍邨現有位置。區議會文件

馬頭圍邨清拆及遷置計劃。區議會文件

清拆方案及遷置安排有待房委會通過

其他遷置安排方面，文件表示，受第一期清拆計劃影響的住戶會獲發放住戶搬遷津貼，以協助他們支付部分搬遷開支。受清拆影響的合資格單身人士和二人家庭 ，不論年紀亦可選擇領取「替代配屋津貼」，以代替入住公屋的選擇，藉此給予住戶多一個選項以切合他們的需要，例如一些長者可改往長者院舍、內地定居或與子女共住等。

根據以往清拆項目的經驗，政府建議成立駐邨社區服務隊，為馬頭圍邨 第一期清拆計劃清拆計劃的受影響住戶提供適切協助。上述建議的清拆方案及遷置安排有待房委會通過並正式宣佈落實。至於第二期的清拆計劃，當局會因應重建計劃的進度，在適當時候公布。