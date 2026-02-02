馬頭圍邨及西環邨重建 受影響居民按家庭人數 可獲1至3萬元搬遷津貼

政府早前向區議會提交文件，提出西環邨及馬頭圍邨的清拆及遷置方案。政府今日（2日）公布重建計劃的最新清拆及遷置安排，包括視乎住戶家庭人數派發搬遷津貼，以及向合資格商戶發放每月淨額租金15倍的特惠津貼。

搬遷津貼按人數發放 合資格者可選領現金替代公屋

受影響的住戶將獲發放住戶搬遷津貼，視乎住戶家庭人數，金額由10,350元至33,050元不等，以協助他們支付部分搬遷開支。合資格單身人士和二人家庭住戶亦可選擇領取現金，即替代配屋津貼，以代替入住公屋。今日的聯席會議亦通過單身人士和二人家庭的替代配屋津貼金額分別為82,700元及100,220元。

合資格商戶可領月租15倍特惠津貼

房委會將參考華富邨及彩虹邨的做法，為馬頭圍邨（第一期）的特色商戶提供特別招標安排。當局會透過社區活動發掘值得保留的商戶，讓他們以特設性投標競投接收屋邨或原址重建後的新商舖。

另外，受馬頭圍邨（第一期）重建計劃影響的所有合資格商戶，可獲發相等於15個月租金的特惠津貼，並可參與競投房委會轄下其他指定空置商舖。若商戶選擇不參與投標或未能成功，則可領取113,500元的一筆過替代津貼。

居民獲逾40個月通知期 馬頭圍邨重建期減半

西環邨的清拆及遷置將一次過進行。受影響住戶由今日起至2029年9月的目標清空日期內，有多於40個月的通知期安排遷出單位。鄰近的加惠民道第一期公營房屋發展項目將會用作接收屋邨，提供足夠的公屋單位讓西環邨街坊鄰里一同搬遷，保留原來屋邨的人情溫暖及延續對社區的歸屬感。



馬頭圍邨將會分兩期重建，第一期清拆的樓宇包括洋葵樓和水仙樓。受影響住戶由今日起至2029年7月的目標清空日期內，有多於40個月的通知期安排遷出單位。土瓜灣道公營房屋發展項目和部分新美東邨公營房屋發展項目會用作接收受第一期清拆影響的住戶，令重建期數由三期縮減至兩期，搬遷所有居民的時間亦由14年大幅縮減至7年。