西環邨重建方案｜加惠民道公屋單位用作遷置 一次過容納全數住戶 2029年遷入

【西環邨/馬頭圍邨/重建/房委會】2025《施政報告》公布，房委會今年會公布馬頭圍邨及西環邨的重建計劃。政府今日（12月30日）向中西區區議會提交文件，提出重建西環邨的清拆及遷置方案。西環邨現時有 636 個單位，當局建議將預計於2029年入伙的加惠民道第一期的公屋單位用作遷置資源，由於加惠民道第一期將會提供858個公屋單位，因此可以一次過容納全數受影響的西環邨住戶。

西環邨清拆後單位增至約1100個

西環邨位於堅尼地城，加惠民道和加多近街之間，於1958年至1959年陸續入伙，共有5座，包括西苑臺、南苑臺、中苑臺、北苑臺及東苑臺。西環邨現有636個公屋單位，據初步研究，西環邨清拆後可以增加460個單位，至約1100個。

房屋署在文件表示，建議將預計於2029 年入伙的加惠民道第一期的公屋單位用作遷置資源，由於加惠民道第一期將會提供858個公屋單位，因此可以一次過容納全數受影響的西環邨住戶。另外，現時邨內的服務團體，包括「香港基督教女青年會西環松柏中心」及「摩星嶺街坊福利會」將會重置於加惠民道第一期，至於「香港基督教女青年會賽馬會西環綜合社會服務處」則會在區內另一會址繼續提供。

成立駐邨社區服務隊 為受影響西環邨住戶提供協助

署方指，會為受影響住戶提供足夠的遷置資源；在資源許可情況下，會讓受影響住戶遷往其選擇的任何地區的合適翻新公屋單位。另外，受影響住戶會獲發放住戶搬遷津貼，以協助他們支付部分搬遷開支。受清拆影響的合資格單身人士和二人家庭不論年紀亦可選擇領取「替代配屋津貼」，以代替入住公屋的選擇，藉此給予住戶多一個選項以切合他們的需要，例如一些長者可改往長者院舍、內地定居或與子女共住等。

根據以往清拆項目的經驗，政府建議成立駐邨社區服務隊，為西環邨清拆計劃的受影響住戶提供適切協助。上述建議的清拆方案及遷置安排有待房委會通過並正式宣佈落實。

房屋局局長何永賢表示，經過房署舉辦一系列的社區參與活動，包括工作坊、問卷收集、居民通訊等以了解社區看法後，今日分別向九龍城區議會提交馬頭圍邨的重建建議方案，及向中西區區議會提交西環邨重建建議方案。她指房署會仔細考慮屋邨特色，在重現社區回憶的同時，也善用資源，爭取服務更多市民。當局也建議成立駐邨社區服務隊，為受影響住戶提供適切協助。

