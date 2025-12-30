Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

西環邨重建方案｜加惠民道公屋單位用作遷置 一次過容納全數住戶 2029年遷入

社會
更新時間：16:03 2025-12-30 HKT
發佈時間：16:03 2025-12-30 HKT

【西環邨/馬頭圍邨/重建/房委會】2025《施政報告》公布，房委會今年會公布馬頭圍邨及西環邨的重建計劃。政府今日（12月30日）向中西區區議會提交文件，提出重建西環邨的清拆及遷置方案。西環邨現時有 636 個單位，當局建議將預計於2029年入伙的加惠民道第一期的公屋單位用作遷置資源，由於加惠民道第一期將會提供858個公屋單位，因此可以一次過容納全數受影響的西環邨住戶。

西環邨清拆後單位增至約1100個

西環邨位於堅尼地城，加惠民道和加多近街之間，於1958年至1959年陸續入伙，共有5座，包括西苑臺、南苑臺、中苑臺、北苑臺及東苑臺。西環邨現有636個公屋單位，據初步研究，西環邨清拆後可以增加460個單位，至約1100個。

房屋署在文件表示，建議將預計於2029 年入伙的加惠民道第一期的公屋單位用作遷置資源，由於加惠民道第一期將會提供858個公屋單位，因此可以一次過容納全數受影響的西環邨住戶。另外，現時邨內的服務團體，包括「香港基督教女青年會西環松柏中心」及「摩星嶺街坊福利會」將會重置於加惠民道第一期，至於「香港基督教女青年會賽馬會西環綜合社會服務處」則會在區內另一會址繼續提供。

成立駐邨社區服務隊 為受影響西環邨住戶提供協助

署方指，會為受影響住戶提供足夠的遷置資源；在資源許可情況下，會讓受影響住戶遷往其選擇的任何地區的合適翻新公屋單位。另外，受影響住戶會獲發放住戶搬遷津貼，以協助他們支付部分搬遷開支。受清拆影響的合資格單身人士和二人家庭不論年紀亦可選擇領取「替代配屋津貼」，以代替入住公屋的選擇，藉此給予住戶多一個選項以切合他們的需要，例如一些長者可改往長者院舍、內地定居或與子女共住等。

根據以往清拆項目的經驗，政府建議成立駐邨社區服務隊，為西環邨清拆計劃的受影響住戶提供適切協助。上述建議的清拆方案及遷置安排有待房委會通過並正式宣佈落實。

房屋局局長何永賢表示，經過房署舉辦一系列的社區參與活動，包括工作坊、問卷收集、居民通訊等以了解社區看法後，今日分別向九龍城區議會提交馬頭圍邨的重建建議方案，及向中西區區議會提交西環邨重建建議方案。她指房署會仔細考慮屋邨特色，在重現社區回憶的同時，也善用資源，爭取服務更多市民。當局也建議成立駐邨社區服務隊，為受影響住戶提供適切協助。

相關新聞：馬頭圍邨重建｜第一期先清拆洋葵樓、水仙樓 2028年搬遷 重建後單位數量翻倍至4000個

「 2026年港人理財投資展望調查」 ,點擊答問題贏大獎： https://bit.ly/48Z1QcU
↓立即下載星島頭條App↓

「 2026年港人理財投資展望調查」 ,點擊答問題贏大獎： https://bit.ly/48Z1QcU
↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
$500零用女嫌$800男友窮！中學情侶AA制爆「終極侮辱」 當事人現身揭嘩然結局｜Juicy叮
$500零用女嫌$800男友窮！中學情侶AA制爆「終極侮辱」 當事人現身揭嘩然結局｜Juicy叮
時事熱話
6小時前
平安夜交易後索$4000肉金不果 港女涉誣告內地男強姦
平安夜交易後索$4000肉金不果 港女涉誣告內地男強姦
突發
8小時前
港人北上忘帶回鄉證 旨意「刷臉通關」出事  驚現陌生人面孔被帶走 最後咁解決...
港人北上忘帶回鄉證 旨意「刷臉通關」出事  驚現陌生人面孔被帶走 最後咁解決...
旅遊
2025-12-29 16:52 HKT
陳庭欣哭訴分手認清身邊人 驚爆8年情斷：我哋冇坐低傾過！前度楊振源單身生活更精彩
陳庭欣哭訴分手認清身邊人 驚爆8年情斷：我哋冇坐低傾過！前度楊振源單身生活更精彩
影視圈
4小時前
凡士林不只保濕！藥劑師公開10大隱藏妙用 混合1物輕鬆磨砂去角質
凡士林不只保濕！藥劑師公開10大隱藏妙用 混合1物輕鬆磨砂去角質
食用安全
2025-12-29 11:14 HKT
「仔女問就冇，騙徒要就成副身家」 婆婆ATM前險中伏 網民嘆：自己人講唔聽｜Juicy叮
「仔女問就冇，騙徒要就成副身家」 婆婆ATM前險中伏 網民嘆：自己人講唔聽｜Juicy叮
時事熱話
4小時前
譚詠麟牛津學霸私生子隱居加拿大年薪百萬 《東周刊》獨家爆譚曉風搞加密貨幣成就非凡
譚詠麟牛津學霸私生子隱居加拿大年薪百萬 《東周刊》獨家爆譚曉風搞加密貨幣成就非凡
即時娛樂
7小時前
男子在露台晾曬窗簾墮樓，地上遺有一塊染血白布及數個晾曬夾（小圖）。梁國峰攝
00:27
慈雲山男子露台晾曬窗簾 失足墮樓亡
突發
6小時前
宏福苑五級火｜5的士司機偽造平台義載紀錄 圖呃$3000車費涉欺詐被捕
01:10
宏福苑五級火｜5的士司機偽造平台義載紀錄 圖呃$3000車費涉欺詐被捕
突發
1小時前
62歲金像影帝被女兒要求寫新遺囑 廿年前已立平安紙 早前入院割瘤再談「續命」傳言
62歲金像影帝被女兒要求寫新遺囑 廿年前已立平安紙 早前入院割瘤再談「續命」傳言
影視圈
19小時前