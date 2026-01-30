第三期簡約公屋今起接受申請 劏房戶心儀啟德單位：租金先千零蚊

第三期簡約公屋今日起接受申請，包括柴灣常安街、啟德世運道（第二期）、屯門欣寶路及屯門青發街4個項目，合共提供約8,820個單位，預計今年第二季起陸續入伙。有市民心儀啟德的單位，因為交通便利，並希望能透過今次申請改善居住環境。亦有市民希望申請到柴灣單位，因醫療設施及親友均在附近。

市民冀盡快上樓 稱「信心都大」

輪候公屋約三年的陳先生表示心儀啟德的單位，因為地點靠近他現時居住的黃大仙區，「住慣咗呢邊，去其他區我就唔係咁熟路」，又指啟德交通方便，亦靠近小朋友學校。陳先生指，過去曾申請第一及第二期簡約公屋，但未獲編配，因此今次再度申請，希望能盡快上樓。對於今次申請能否成功，他直言「信心都大的，相信政府啦。」

陳先生今次申請的是四人單位，認為租金水平可以接受。關於政府為住戶提供一次性特別津貼，陳先生認為措施非常好，並指若獲批，會將資助主要用於搬屋及添置基本家俬，「幫到我哋呢啲有需要嘅人。」

輪候戶傾向選擇地鐵沿線地區

梁女士表示，已輪候公屋約3年，現居北角，希望能獲編配至啟德區單位，因為現於九龍區返工，啟德交通較為便利。她指，不同地區的租金相若，交通才是她最重視的因素。對於早前有簡約公屋項目發現螺絲被剪短等施工問題，她坦言不會擔心太多，認為若日後出現問題再安排維修即可。

現居深水埗劏房的張小姐同樣輪候公屋約3年，希望能申請到較近的啟德區單位。她指劏房樓齡高、環境較差，樓層高又曾出現滲水，簡約公屋環境較好，租金亦相對便宜，「劏房租金4千幾蚊，呢度先千零蚊」，因此希望能透過今次申請改善居住環境。她今次申請兩人單位，與兒子同住，認為政府提供一次性特別津貼很好，「有福利便是好事」。不過，她坦言若被編配至較遠地區如柴灣，未必會接受，因兒子在深水埗上學，交通不便。

居於柴灣區的吳女士已輪候公屋多年，她心儀柴灣單位，因醫療設施及親友均在附近，生活較為便利。她今次申請一人單位，表示能否成功就聽天由命，並指若能獲編配單位已感到高興，若再有一次性特別津貼則更好。

另一名梁女士申請兩人單位，輪候公屋約3年，她最希望獲編配至啟德區，因為交通較為方便。她現居於上水，不常乘搭巴士，因此更傾向選擇地鐵沿線地區。

符合申請資格人士之前已陸續收到由房屋局寄出的申請表，1月30日至2月20日期間交回的申請表可獲優先處理。早前申請遞交申請表的人士，則無需再次提交申請。

