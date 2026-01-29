簡約公屋｜第三期簡約公屋明起接受申請  何永賢籲市民把握機會改善生活

房屋局局長何永賢表示，第三期簡約公屋將於本周五(1月30日)起接受申請。涵蓋柴灣常安街、啟德世運道（第二期）、屯門欣寶路及屯門青發街4個項目共約8820個單位，月租僅介乎900元至3020元，於2月20日前交回申請更可獲優先處理。她呼籲合資格市民要把握時間提交申請，為自己及家人爭取改善生活的機會。

何永賢今(29日)在社交平台表示，自早前公布了簡約公屋第三期的申請資訊後，不少朋友關心其他項目的入伙情況。其中，屯門青福里項目已於去年12月底開始入伙，全部約1900個單位均已編配，隨着一個個家庭遷入，有關項目人氣也一日比一日旺盛。

青福里項目交通便利 上月底開始入伙

何永賢指，屯門青福里項目位處輕鐵站旁邊，由輕鐵步行不到1分鐘即達。現場設有便利店、自助洗衣店、仁愛堂的流動中醫車等設施，更有不同資訊，包括小朋友轉校、大人就業、項目的社福服務等，幫助居民適應新生活。

她續稱，派鎖匙的第一天，現場有準備就緒的職員，也有滿懷期待的家庭。大家接過鎖匙，開箱自己的新單位時，臉上流露出的喜悅，令房屋局同事、營運機構及承建商都覺得非常暖心，更感到有關工程承載着改善市民生活的重大意義。

何永賢祝願入住簡約公屋的市民與家人一起開啟人生新篇章，也期待更多人受惠於這個政策。

