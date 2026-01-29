Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

簡約公屋｜第三期簡約公屋明起接受申請  何永賢籲市民把握機會改善生活

社會
更新時間：12:29 2026-01-29 HKT
發佈時間：12:29 2026-01-29 HKT

房屋局局長何永賢表示，第三期簡約公屋將於本周五(1月30日)起接受申請。涵蓋柴灣常安街、啟德世運道（第二期）、屯門欣寶路及屯門青發街4個項目共約8820個單位，月租僅介乎900元至3020元，於2月20日前交回申請更可獲優先處理。她呼籲合資格市民要把握時間提交申請，為自己及家人爭取改善生活的機會。

何永賢今(29日)在社交平台表示，自早前公布了簡約公屋第三期的申請資訊後，不少朋友關心其他項目的入伙情況。其中，屯門青福里項目已於去年12月底開始入伙，全部約1900個單位均已編配，隨着一個個家庭遷入，有關項目人氣也一日比一日旺盛。

青福里項目交通便利 上月底開始入伙

何永賢指，屯門青福里項目位處輕鐵站旁邊，由輕鐵步行不到1分鐘即達。現場設有便利店、自助洗衣店、仁愛堂的流動中醫車等設施，更有不同資訊，包括小朋友轉校、大人就業、項目的社福服務等，幫助居民適應新生活。

她續稱，派鎖匙的第一天，現場有準備就緒的職員，也有滿懷期待的家庭。大家接過鎖匙，開箱自己的新單位時，臉上流露出的喜悅，令房屋局同事、營運機構及承建商都覺得非常暖心，更感到有關工程承載着改善市民生活的重大意義。

何永賢祝願入住簡約公屋的市民與家人一起開啟人生新篇章，也期待更多人受惠於這個政策。

相關新聞：簡約公屋｜第三期1.30起接受申請！ 一文看清柴灣/啟德/屯門8820伙位置/租金/申請資格
 

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
長者生活津貼2026｜長生津/生果金（高齡津貼）下月擬加2.2%！即睇最新金額/年齡要求/資產上限/離港限制/發放日期/申請懶人包
長者生活津貼2026｜長生津/生果金（高齡津貼）擬加2.2%！即睇最新金額/申請資格 資產過上限可善用年金計劃?
飲食
20小時前
TVB「上位花旦」出身基層嫁富二代 進駐3千萬樓王 教B彈琴曝光豪宅無敵大海景
TVB「上位花旦」出身基層嫁富二代 進駐3千萬樓王 教B彈琴曝光豪宅無敵大海景
影視圈
18小時前
六合彩報復性返本 咁樣落注1賠960 幸運兒：買咗咁多年嘅錢一次過俾返我｜Juicy叮
六合彩報復性返本 咁樣落注1賠960 幸運兒：買咗咁多年嘅錢一次過俾返我｜Juicy叮
時事熱話
2小時前
黃埔天地「幸福緣定桃花園」 新春多元活動吸人流
活動資訊
18小時前
佳宝超市新年大劈價！一連7日全場8折 全線分店適用 雞蛋/廁紙/花生油低至$16
佳宝超市新年大劈價！一連7日全場8折 全線分店適用 雞蛋/廁紙/花生油低至$16
生活百科
23小時前
姨媽靈堂「紅色萬字夾」換水迫自拍 孝順女回港奔喪遇親戚怪行 網民疑有心寒動機｜Juicy叮
姨媽靈堂「紅色萬字夾」換水迫自拍 孝順女回港奔喪遇親戚怪行 網民疑有心寒動機｜Juicy叮
時事熱話
22小時前
31歲男創業搞「流動廁所」 凌晨4點開工 年收入3300萬 揚言AI無法取代生意
31歲男創業搞「流動廁所」 凌晨4點開工 年收入3300萬 揚言AI無法取代生意
商業創科
2026-01-27 15:37 HKT
泰國境內果蝠驗出強毒性尼帕病毒  曼谷等3機場實施旅客篩查
00:44
泰國境內果蝠驗出強毒性尼帕病毒  曼谷等3機場實施旅客篩查
即時國際
3小時前
79歲陳嘉儀激罕露面憶亡夫 下放棄插喉決定被子怪責：點解唔救爸爸？獨住珠海5年喊足年半
79歲陳嘉儀激罕露面憶亡夫 下放棄插喉決定被子怪責：點解唔救爸爸？獨住珠海5年喊足年半
影視圈
4小時前
東張西望｜「攞命鄰居」鐵鎚襲東張團隊 林映輝被怒推臨危不亂極專業 生死5分鐘畫面曝光
東張西望｜「攞命鄰居」鐵鎚襲東張團隊  林映輝被怒推臨危不亂極專業  生死5分鐘畫面曝光
影視圈
15小時前