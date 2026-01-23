簡約公屋｜第三期1.30起接受申請！ 一文看清柴灣/啟德/屯門8820伙位置/租金/申請資格
簡約公屋｜房屋局今日（23日）宣布，第三期簡約公屋將於1月30日起接受申請，包括柴灣常安街、啟德世運道（第二期）、屯門欣寶路及屯門青發街4個項目，合共提供約8,820個單位，預計2026年第二季起陸續入伙。《星島頭條》整理簡約公屋第三期申請懶人包，即睇項目地點、單位租金及申請資格。
簡約公屋第三期4大項目選址、單位及租金
房屋局公布的第三期簡約公屋申請涵蓋港九新界4個項目，提供不同大小的單位以切合不同家庭的需要。各項目的單位數量、預計租金及交通配套各具優點，詳情如下：
柴灣常安街：
- 提供約1,720個單位（一至二人、三至四人、四至五人單位）
- 附近設多條專營巴士及小巴路線往返港鐵柴灣站和杏花邨站及港九不同地區
- 預計每月租金介乎約1,340元至3,020元
啟德世運道（第二期）：
- 第一階段提供約3,180個單位（一至二人、三至四人、四至五人單位）
- 鄰近港鐵啟德站，附近亦設多條專營巴士及小巴路線往返港九及新界不同地區
- 預計每月租金介乎約1,310元至2,990元
屯門欣寶路：
- 第一階段提供約2,760個單位（一至二人、三至四人、四至五人單位）
- 鄰近欣寶路公共運輸交匯處及欣寶路沿途巴士站，提供多條專營巴士線往返港九及新界不同地區，以及港鐵巴士路線往返港鐵屯門站及兆康站
- 預計每月租金介乎約900元至2,010元。
屯門青發街：
- 第一階段提供約1,160個單位（一至二人、三至四人單位）
- 項目內將設有巴士總站，提供往返屯門市中心、屯門公路巴士轉乘站，以及在繁忙時段接駁市區其他目的地的公共運輸服務
- 預計每月租金介乎約900元至1,610元
簡約公屋申請資格及方法
房屋局表示，符合資格的申請人將於1月30日或之前陸續收到申請表。為確保資源能分配給較有需要的家庭，當局設有優先申請資格及編配優次。
優先申請資格：
輪候傳統公屋3年或以上的一般公屋申請住戶可獲優先。
申請日期：
於1月30日至2月20日期間交回申請表可獲優先處理，但房屋局在2月20日後仍會繼續接受申請。
遞交方法：
- 郵寄： 填妥申請表後，郵寄至香港灣仔告士打道郵政局郵政信箱28222號房屋局「簡約公屋」專責小組辦事處。
- 親身遞交： 於辦公時間內，將申請表放入設於九龍橫頭磡香港房屋委員會客務中心或灣仔稅務大樓「簡約公屋」專責小組辦事處的文件投遞箱。
- 電子表格： 如申請人及家庭成員已登記「智方便+」，可掃描申請表上的專屬二維碼，直接在網上填寫、簽署和遞交。
房屋局強調，現居於不適切居所、有特殊健康狀況，或家庭成員包括未成年子女、長者等的申請者，將獲較高的編配優次。
「簡約公屋」住戶特別津貼
為支援住戶，扶貧委員會已通過擴展「『簡約公屋』住戶特別津貼試驗計劃」，全面涵蓋所有13個項目，並延長至2028年3月31日。此計劃為住戶提供一次性特別津貼，以減輕他們在搬遷及適應新社區時的開支壓力，例如添置家具、子女轉校等。
津貼金額不設用途限制，並因應生活成本上漲而稍作上調，新金額將於3月1日起生效。
|「簡約公屋」項目所在地區
|市區及擴展市區
（包括屯門及馬鞍山）
|新界
（包括元朗及上水）
|住戶人數
|特別津貼金額（元）
（適用於三月一日或之後提交的申請）
|一人
|1,950
|3,950
|二人
|3,000
|6,050
|三人
|3,900
|7,850
|四人
|4,700
|9,400
|五人
|5,400
|10,850
|六人及以上
|6,500
|13,000
