Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

內地男接高德網約單載客囚8個月停牌1年半 官斥專程來港揸白牌車對社會構成威脅

社會
更新時間：11:40 2026-01-26 HKT
發佈時間：11:40 2026-01-26 HKT

內地漢去年以他人身份登記高德應用程式帳戶，在香港駕駛網約車非法取酬載客，遭警方在打擊犯罪行動中揭發。經調查後發現曾有逾691次車程，犯罪得益疑高達7萬多元。涉案男司機早前承認違反逗留條件等19罪，今早在粉嶺裁判法院接受判刑。署理主任裁判官香淑嫻判刑時斥，被告「特登來港犯案」，在沒有第三者保險的情況下「揸白牌車」，對道路使用者構成影響，對社會構成威脅，終判處他監禁8個月及停牌18個月。

39歲被告曾钰霖，報稱無業，被控17項違反逗留條件、駕駛/使用汽車以作出租或取酬載客用途、及沒有第三者保險而使用汽車共19項罪。

控罪指被告於2025年6月20日至8月21日，分別17度違反對其訪港有效的逗留條件，即不得接受有薪或無薪的僱傭工作，但未獲入境事務處處長准許⽽在該處接受僱傭⼯作；另在同年8月21日駕駛私家⾞以作出租或取酬載客⽤，及在道路上使⽤該私家⾞，⽽當時就對該⾞輛的使⽤沒有備有⼀份有效的和符合汽⾞保險（第三者風險）條例規定的第三者風險保險單或保證單。

17次違逗留條件接691單賺7萬多元

案情指，被告在去年6月20日以內地旅客身分來港，根據條例被告在香港逗留期間不得參與任何業務。在8月21日，警方進行打擊⾞輛非法取酬載客的行動，約上午11時許，臥底警員以高德應用程式電召網約車，預約由元朗前往上水的行程，並透過支付寶支付184元車資。被告隨後以「王師傅」的身分確認訂單，並到元朗接載警員，警員上車後，被告向警員確認訂單手機尾數，及後展開車程。

行車約50分鐘後，警員在上水截停被告進行調查，惟被告僅能提供有效駕駛執照及護照。被告及後被揭以遊客身分來港，為涉案Tesla私家車的持有人，惟私家車並非合法登記用作載客用途，被告亦沒有購買相關汽車載客的第三者保險。

被告在警誡下表示，「我都係諗住搵多啲錢養家，先開車接客」，高德平台帳戶是用姓王的舊同學名稱登記。經調查後發現，高德服務供應商宇宙平台帳戶紀錄顯示，過往曾有逾691次車程，涉款金額高達7萬多元。被告另在錄影會面下承認，舊同學不知其身分被使用作登記高德帳戶，被告自己下主意來港做司機接打車工作。

案件編號：FLCC1794/2025
法庭記者：黃巧兒

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
農曆新年北上拜年留意！中港入境違禁品一文睇 蔬果/臘味/年花勿亂帶 隨時可遭檢控或罰款！
農曆新年北上拜年留意！中港入境違禁品一文睇 蔬果/臘味/年花勿亂帶 隨時可遭檢控或罰款！
旅遊
2026-01-24 10:00 HKT
前TVB綠葉王鏡頭前失控灑淚 憶述辭職遭前無綫高層斥衝動 曾被指「為錢回巢」：怕失表演熱誠
前TVB綠葉王鏡頭前失控灑淚 憶述辭職遭前無綫高層斥衝動 曾被指「為錢回巢」：怕失表演熱誠
影視圈
2026-01-25 09:00 HKT
中年好聲音4丨劉佩玥化身「貓女郎」出戰？網民憑三大線索鎖定身份：笑聲都一樣
中年好聲音4丨劉佩玥化身「貓女郎」出戰？網民憑三大線索鎖定身份：笑聲都一樣
影視圈
13小時前
長者餅店優惠2026｜7大連鎖店樂悠咭/長者咭折扣 麵包、蛋糕、傳統禮餅低至9折 美心西餅/A-1 Bakery/聖安娜
長者餅店優惠2026｜7大連鎖店樂悠咭/長者咭折扣 麵包、蛋糕、傳統禮餅低至9折 美心西餅/A-1 Bakery/聖安娜
飲食
2026-01-25 10:00 HKT
中資電訊股低潮 中移也累挫一成 恐變AI受累股 專家點睇逾6厘高息值博率
中資電訊股低潮 中移也累挫一成 恐變AI受累股 專家點睇逾6厘高息值博率
股市
6小時前
尼帕病毒︱印度爆疫情多國加強健康監測 病毒可人傳人死亡率達75%
尼帕病毒︱印度爆疫情多國加強健康監測 病毒可人傳人死亡率達75%
即時國際
20小時前
破冰實驗︱安徽女滾水淋雪封擋風玻璃 全網追罵因一自私行為
破冰實驗︱安徽女滾水淋雪封擋風玻璃 全網追罵因一自私行為
即時中國
4小時前
曾志偉愛將北上發展變「大亨」 旗下有200位藝人每月支出百萬 女兒識唔到朋友決回港定居
曾志偉愛將北上發展變「大亨」 旗下有200位藝人每月支出百萬 女兒識唔到朋友決回港定居
影視圈
2小時前
卡尼早前訪華，會晤習近平。卡尼表明，無意尋求與中國達成自由貿易協定。美聯社
回應特朗普加徵關稅威脅 卡尼：無意與中國達成自由貿易協定
即時國際
3小時前
大埔單車漢捱私家車撞昏迷送院亡 司機涉危駕被捕
00:43
大埔單車漢捱私家車撞昏迷送院亡 司機涉危駕被捕
突發
2小時前