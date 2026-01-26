內地男接高德網約單載客囚8個月停牌1年半 官斥專程來港揸白牌車對社會構成威脅

內地漢去年以他人身份登記高德應用程式帳戶，在香港駕駛網約車非法取酬載客，遭警方在打擊犯罪行動中揭發。經調查後發現曾有逾691次車程，犯罪得益疑高達7萬多元。涉案男司機早前承認違反逗留條件等19罪，今早在粉嶺裁判法院接受判刑。署理主任裁判官香淑嫻判刑時斥，被告「特登來港犯案」，在沒有第三者保險的情況下「揸白牌車」，對道路使用者構成影響，對社會構成威脅，終判處他監禁8個月及停牌18個月。

39歲被告曾钰霖，報稱無業，被控17項違反逗留條件、駕駛/使用汽車以作出租或取酬載客用途、及沒有第三者保險而使用汽車共19項罪。

控罪指被告於2025年6月20日至8月21日，分別17度違反對其訪港有效的逗留條件，即不得接受有薪或無薪的僱傭工作，但未獲入境事務處處長准許⽽在該處接受僱傭⼯作；另在同年8月21日駕駛私家⾞以作出租或取酬載客⽤，及在道路上使⽤該私家⾞，⽽當時就對該⾞輛的使⽤沒有備有⼀份有效的和符合汽⾞保險（第三者風險）條例規定的第三者風險保險單或保證單。

17次違逗留條件接691單賺7萬多元

案情指，被告在去年6月20日以內地旅客身分來港，根據條例被告在香港逗留期間不得參與任何業務。在8月21日，警方進行打擊⾞輛非法取酬載客的行動，約上午11時許，臥底警員以高德應用程式電召網約車，預約由元朗前往上水的行程，並透過支付寶支付184元車資。被告隨後以「王師傅」的身分確認訂單，並到元朗接載警員，警員上車後，被告向警員確認訂單手機尾數，及後展開車程。

行車約50分鐘後，警員在上水截停被告進行調查，惟被告僅能提供有效駕駛執照及護照。被告及後被揭以遊客身分來港，為涉案Tesla私家車的持有人，惟私家車並非合法登記用作載客用途，被告亦沒有購買相關汽車載客的第三者保險。

被告在警誡下表示，「我都係諗住搵多啲錢養家，先開車接客」，高德平台帳戶是用姓王的舊同學名稱登記。經調查後發現，高德服務供應商宇宙平台帳戶紀錄顯示，過往曾有逾691次車程，涉款金額高達7萬多元。被告另在錄影會面下承認，舊同學不知其身分被使用作登記高德帳戶，被告自己下主意來港做司機接打車工作。

案件編號：FLCC1794/2025

法庭記者：黃巧兒