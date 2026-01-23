穿梭巴士司機認衝紅燈撞斃七旬婦 判監22個月兼停牌5年

現年55歲的穿梭巴士司機於2024年4月，在筲箕灣道的行人過路處，衝紅燈撞倒正橫過馬路的七旬婦人。婦人頭部受傷，留醫4日後終告不治。司機今於區域法院承認危險駕駛引致他人死亡罪，被判入獄22個月，停牌5年。求情指司機無加速，並非蓄意衝紅燈。區域法院暫委法官周燕珠判刑時指，死者被撞的位置正正在司機位前，但司機未有察覺，幸好另一名過路人士僅僅錯開，沒有受傷，判處即時監禁是為了警惕其他駕駛者。

周官指出本案有至少兩項加刑因素，首先是案發地點為行人過路處，當時附近的居民正準備開展日常生活；其次為被告是公共巴士司機，案發時車上載有乘客。周官接納被告證供，認為他不是在缺乏充足休息的情況下駕駛。周官留意到死者的家人在場旁聽，直言無人料到死者外出購物竟迎來車禍，形容是家人難以接受的事實，法庭亦會考慮對家屬的影響。最後周官以2年監禁作起點，經認罪扣減後，判處被告入獄22個月，停牌5年，並須自費參與駕駛改進課程。

辯方求情指，被告無案底而且第一時間認罪，他深受本案困擾，感到非常悔疚，故於去年5月主動放棄保釋以表現悔意。被告的父母均患癌，他須和姐妹分擔父母的醫療費用，構成經濟及精神壓力。被告已決定服刑後不再從事專業司機，會另亂覓清潔工等工作，只望及早服畢刑期繼續照顧父母。

求情稱非刻意衝紅燈僅判斷錯誤

辯方續指，事發時被告負責駕駛穿梭巴士來往機場及筲箕灣，一周上班7日，每日工作16至17小時，每工作10天會有休息日。周官關注事發當日，被告有否充足睡眠，認為會影響其刑責。辯方力陳被告駕駛紀錄良好，事發前一晚有休息，加上當時被告剛剛開工，無證據顯示他在極度疲倦的狀態下駕駛。辯方強調無可爭議被告忽略了紅燈，惟他當時無加速，並非刻意衝紅燈，僅為一刻的錯誤判斷。被告其後在宣誓下作供，表示當日感覺正常，睡眠時間約5小時，平日的睡眠時間會因工作而改變。

被告黃明明，承認於2024年4月24日，在香港筲箕灣道64號在道路上，危險駕駛一輛公共巴士，引致梁容有死亡。

案情指，事發當日早上約8時11分，被告駕駛穿梭巴士沿筲箕灣道行駛，而事主梁容有正於筲箕灣道64號對出的行人過路處橫過馬路。當時行車燈號為紅燈，行人燈號則為綠燈。被告違反燈號駛過交界處，未有留意到事主，最終撞倒事主。事主頭部及多處受傷昏迷送院，留醫深切治療部，4日後離世。

