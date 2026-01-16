宏福苑安置｜若「原址重建」 延長租津10年將耗盡基金 卓永興：公帑處理須審慎

政府在大埔宏福苑發生火災後，設立了「大埔宏福苑援助基金」，以支援受影響居民。政務司副司長卓永興接受傳媒訪問時表示，截至昨日（15日），基金總額增至44億元，其中政府早前推出的11項緊急援助計劃，涉及撥款約12億元。目前基金餘額約32億元，將主要用於協助居民長遠安置，包括可能的業權收購安排。卓永興強調，政府對災後支援的整體投入，將會超出基金現有餘額。

苔再延長發放2年租金補助 再增6億元承擔額

政府此前宣布，向每戶宏福苑業主發放為期兩年、共30萬元的租金補助。卓永興表示，第一期補助已發放予1868戶業主。由於部分安置計劃的完工時間可能超出兩年，政府將考慮延長租金補助期。但他同時指出，基金餘額有限，「唔係搣得好耐」，若居民選擇需時10年的「原址重建」方案，政府需審慎考慮租金補助期限。

他舉例，如果再延長發放兩年，涉及再增6億元承擔額，即只剩下26億元基金用於日後的長遠居住方案，但這筆基金並不足夠，政府一定需要給予更大的投入。如果按發放10年計算，一戶就要用150萬元，屆時基金已所剩無幾，日後或許只能由政府再出錢收購重建的費用，但這是公帑，當局要審慎處理這個問題，不僅要考慮居民需求，也要考慮整個香港社會的意見。

卓永興透露，宏福苑約4900名受影響居民中，逾3600人入住過渡性房屋，另有700多人暫住酒店或青年宿舍，但他期望入住青年宿舍及酒店的業主與租客，於本月底前完成搬遷。卓永興解釋，酒店住宿屬應急用途，最初計劃為居民提供至少14天的住宿，就算因應居民實際困難延長時間，但為免影響酒店生意，故領取每月租金補助的居民，可與酒店商討補差價以繼續入住。

至於青年宿舍，卓永興指，設立原意是為在職青年提供過渡性的住房支持，以較相宜的租金協助他們累積儲蓄、發展事業，若本身已領取政府補助卻長期佔用此類宿位，對其他輪候的青年而言不公平，亦偏離政策初衷。

相關新聞：

宏福苑安置｜需時處理長遠安排 卓永興：租金補助延長「未嘗不可」

宏福苑大火｜政府災後支援工作議案獲通過 陳國基 : 正與競委會循立法層面研究加強打擊圍標