宏福苑安置｜需時處理長遠安排 卓永興：租金補助延長「未嘗不可」

「大埔宏福苑援助基金」向每個宏福苑單位的業主發放每年15萬元的租金補助，為期兩年。政務司副司長卓永興今早(10日)在電台節目表示，考慮到部分安置方案（如頌雅路西項目）的落成日期或超出兩年津貼期，相信動用基金繼續提供津貼「未嘗不可」，若相關方案時長達10年，便需要小心考慮是否適合使用相關的款項。

青年宿舍非長遠之策 過渡性房屋單位充裕

被問到有居民反映被要求遷出早前獲安排的青年宿舍，卓永興澄清，火災初期安排入住酒店或青年宿舍僅為期14天，並非事後「搬龍門，要做生意，要你走」，經商討後，居住在酒店的居民可居住至1月尾。而青年宿舍原意是幫助青年巿長期穩定的環境，若長期未能提供居所，對青年較為可惜。若居民在1月31日仍有住屋需要，有關方面會作彈性酌情處理。

相關新聞：宏福苑安置｜黃偉綸：原址重建住宅不切實際 擬改建為社區設施

對於有居民認為，政府提供的援助不足，卓永興指，宏福苑業主的租金援助，平均每月12500元，水平合理，而居民若入住過渡性房屋及青年宿舍，居所租金便宜，援助絕對能夠應付。

呼籲業主體諒勿加租 建議居民擴大覓盤範圍

他續指，隨著租金津貼計劃的推出，接近1800戶已領取津貼並在私人市場尋找租盤。他呼籲業主發揮體諒精神，不要認為是「晦氣」、「唔吉利」，同時，他建議居民不必將眼光局限於大埔區，可考慮擴大範圍至鐵路線沿線地區尋找租盤。

至於災民何時可以返回單位視察，卓永興則表示，由於火災對樓宇結構影響嚴重，若安排大批居民進入樓宇單位，需考慮負重及現場環境，評估預計需要兩至三個月才能完成。

財政司副司長黃偉綸強調，宏福苑的情況是「特殊中的特殊」。由於整個屋苑的七座大廈均受影響，導致市場上無法對其單位進行正常交易，政府才需大力介入。而普通單位發生火警，業主仍可通過保險或單位本身的剩餘價值進行重修或買賣。

相關新聞：宏福苑安置｜政府就長遠安置諮詢災民 若原址重建最快2035年始入伙 另包括購新居屋、「樓換樓」