宏福苑大火｜政府災後支援工作議案獲通過 陳國基 : 正與競委會循立法層面研究加強打擊圍標

新一屆立法會今日（14日）舉行首次會議，政務司司長陳國基提出一項有關大埔宏福苑火災後支援及重建工作的政府議案，議案經過近9小時的馬拉松式討論，在席大多數立法會議員支持下獲得通過。政務司司長陳國基承諾，會全力做好災後支援與重建工作，協助受影響的居民。包括善用科技提升消防安全能力，消防處將更廣泛地使用無人機、熱能顯像等先進科技，以提升滅火、救援及預警能力。全面檢視並更新消防人員的個人裝備及其他消防設施，以提升救援效率。並利用大數據和人工智能分析樓宇巡查的數據，以識別和處理潛在的風險。

陳國基 : 政府正與競委會從多角度檢討競爭制度 加強打擊圍標

在加強樓宇維修監管方面，陳國基表示，會檢討並提升建築材料的安全標準，並加強執法，建議修訂《建築物條例》，為監管不合規格的建築材料提供更清晰的法律基礎，並提高罰則。就打擊圍標行為，競爭事務委員會將積極追查樓宇維修工程中的圍標行為，並與警方、廉政公署等機構合作。政府正與競委會從多角度檢討競爭制度，以加強對圍標行為的阻嚇力，包括立法層面、競爭條例實施的情況，以及參考其他司法管轄區的經驗。

居民何時可返回居所取物品 卓永興: 需兩至三個月完成搜證等工作

另外，政務司副司長卓永興表示，今次火災是港人的集體傷痛，並感謝議員提出的意見。他指出，所有受影響居民，包括外籍家庭傭工，均獲醫管局全額豁免醫療費用至今年12月底，涵蓋住院、門診、急診及日間病房等服務。自火災發生以來，已有約1800名居民受惠。政府亦推出「守望同行計劃」，支援喪親家庭，目前已接觸130戶。情緒通熱線18111及醫管局精神健康專線亦24小時運作，協助居民應對情緒困擾。

卓永興表示，教育局在火災後隨即派出教育心理學家及人員到臨時庇護中心支援學生，並組織「一校一支援」隊伍提供針對性服務，援助基金於去年12月1日起向每名受影響學生發放2萬元補助，至今已有逾440名學生受惠。

對於居民關注能否返回原居所取回物品，卓永興表示，預計需時兩至三個月完成搜證、拆卸棚架及安全評估工作。政府理解居民的意願，將積極推進相關安排，並盡早公布具體細節。

卓永興特別感謝慈善團體、基金及社會福利署的迅速支援，透過「一戶一社工」為居民統合申請，減省居民奔波。18區超過1900名關愛隊隊員及義工亦響應政府號召，參與緊急救援及情緒支援工作。他強調，政府將繼續與居民同心同行，協助他們早日走出陰霾，重建家園。

黃偉綸：政府將提出具針對性的多元方案

財政司副司長黃偉綸表示，政府認同不應採取「一刀切」方式處理居民安置問題，未來將提出具針對性、切實可行的多元方案，以實質回應居民的長遠居住需求。他亦指出，不少議員強調方案推進速度須加快，包括政府應盡早提出具體方案供市民選擇，並盡力縮短過渡期，讓居民早日安心。

他提到，有熟悉法律及相關事宜的議員強調﹐政府對當中涉及的法律及業權等事宜，必須小心、妥善處理，亦需要留意這些事情對落實個別選項所需時間帶來的影響，政府清楚地聽到議員的聲音，強調會爭分奪秒盡早提出具體方案，政府亦會在多元方案的落實工作上，包括流程設計上盡量提升程序效率，避免出現拖拖拉拉的情況，令到居民對長遠居住安排的選擇盡早得以落實。

是次購買業權做法屬「特殊中的特殊」

黃偉綸表示，不少議員都指出在購買業權的選項上，無論是用現金或「樓換樓」的方式，單靠援助基金的補貼應該不足夠，意味社會需要為這個選項適當的投入公帑。他指政府將確保公共資源得以善用，並在推出方案時清楚解釋理據，保持足夠透明度，讓市民放心。

他亦提及有議員特別提醒，不希望這次有關購買業權的做法為未來造成不良的先例。他指政府今次以現金或「樓換樓」方式購買業權的做法屬「特殊中的特殊」，政府不會視之為先例。

黃偉綸：市場缺迅速機制處理居住安排 政府介入屬必要

黃偉綸解釋，受影響住戶單位及人數眾多，樓宇結構亦遭受重大破壞，規模之大為本港前所未見。由於災情廣泛，目前市場上並無有效機制能迅速、全面地處理居民長遠居住安排。因此，政府在此次事件中及時而有力地介入，實屬必要且迫切。

黃偉綸亦感謝各酒店、青年宿舍、過渡性房屋營運者及房協等機構，主動提供應急住宿安排，體現關愛奉獻精神。他表示工作組將繼續加快工作，兼顧情理法，以居民意願為先，聽取社會聲音，善用公共資源，盡快制定具體長遠居住安排建議提交行政長官。

