宏福苑安置︱災民獲贈逾1700部電腦 安置方案意見不一 有人首選頌雅路西：唔想一抬頭就睇到舊址

保良局連同希慎興業及理文造紙昨日（10日）起，一連兩日向宏福苑居民捐贈共1,715部手提電腦及平板電腦。《星島頭條》記者今午（11日）到領取點觀察保良局田家炳小學，不少居民到場領取物資，有人神情平靜，帶同兩個兒子前來領取電腦；亦有居民與街坊久別重逢，互相問候敘舊，握手寒暄。對於討論得沸沸揚揚的安置方案，有居民指首選頌雅路西選址，原因是「距離宏福苑稍微遠啲，心情不至於太難受。」

有人撐廣福公園安置：交通便利程度相近

主辦單位下午二時起派籌，大約100人前來領取電腦或平板電腦，居民按座數在學校室內操場輪候工作人員叫籌。居民馬先生表示，今次領取流程順利，主辦單位安排妥當，電腦對之後工作有幫助，稱讚「幾貼心」。被問到如何看待安置方案，馬先生就稱當下仍在思考，但會認真權衡每個方案利弊，「始終係長遠的事，政府都要畀時間我哋考慮清楚。」

前來領取手提電腦的張先生則支持原區安置，且傾向頌雅路西選址，因為已對大埔區內環境熟悉，「幾十年啦，咩都熟悉同慣咗」。他認為，頌雅路西選址周邊生活配套尚可，距離火車站亦有交通接駁工具，且較宏福苑有一定距離，「都唔想咁近一抬頭就睇到，心情真係唔好。」

同樣領取手提電腦的鍾先生稱，今次領取電腦過程「幾快脆」，流程亦便利。談到長遠安置安排的初步意願，他就指會支持廣福公園選址，因交通便利程度和宏福苑相若，更容易適應，「始終嗰頭更近火車站，交通上會更方便，同之前分別最小。」

記者：謝宗英

攝影：陳浩元