宏福苑安置｜何啟明稱原址重建耗時長及有技術困難 冀為居民提供多元化選擇

當局昨日（9日）公布大埔宏福苑的安置方案問卷，勞工及福利局副局長何啟明今日（10日）表示，政府已就大埔宏福苑的安置方案展開問卷諮詢，旨在收集居民意見，提供多元化的選擇，以解決居民的長遠居住需要，同時希望他們理解原址重建的時間長及有技術問題等難處，不容易做到。

宏福苑安置方案提供多種選擇

被問及宏福苑居民兩年後或再無租金津貼，何啟明表示，有關問題需由民政及青年事務局回應，因對方負責發放基金，當局會檢視如何善用基金及資源。

何啟明續指，安置方案包括購買新一期居屋等選項，旨在為居民提供長遠的居住解決方案。政府將會審視各項方案，並承諾會繼續善用基金資源，每年提供15萬元支援。

被問及除一戶一社工外，會否再有其他人手協助居民，何啟明表示，要視乎居民需要，指社工是最基本的協助渠道，政府亦會協調各部門，包括民政事務局、金管局等部門，協助居民處理索償及其他需求。

至於長遠協助方面，何啟明說，目前並非所有居民都有領取津貼，期望他們了解安置方案後作仔細考慮，包括住在政府的過渡房屋或直接選擇「樓換樓」等，以選擇最適合自己的安排。