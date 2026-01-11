Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

宏福苑安置｜卜國明調整觀點：現有方案下易地重建較可行 原址重建不會降低成本

政情
更新時間：10:27 2026-01-11 HKT
發佈時間：10:27 2026-01-11 HKT

政府正透過問卷收集宏福苑居民對長遠安置安排的初步意見。曾提出原址重建成本效益較高的前土木工程處處長、現任立法會議員卜國明，於電台節目中調整看法，表示根據目前各項方案評估，易地重建會較為可行，且所需時間較短。

宏福苑安置｜政府近日指原址重建並不實際

政府「應急及善後安排工作組」組長、財政司副司長黃偉綸昨日指出，宏福苑原址重建程序繁複，需時九至十年，形容並不實際。

卜國明在電台節目中表示，進入立法會後，其首要工作是推動北部都會區加速建設與基礎設施發展，以激活香港樓市及經濟。然而，去年11月26日大埔宏福苑發生嚴重火災，當前更逼切的任務是協助災民盡快恢復正常生活。

方案需考量成本效益及時間

卜國明指出，作為工程師，必須依循科學與理性審視不同方案，同時重視居民的意願。從工程角度分析，火災後的大廈必須檢驗結構安全。若損毀程度較輕，理論上可透過修復讓居民重返居所，但居民是否願意返回則是另一問題。若樓宇已不適宜居住，則需拆卸，並面臨兩個選擇：原址重建或易地重建。此時須考量哪一方案的成本效益較高、時間較快。

他表示，從現在看來，易地重建在時間上似乎較原址重建更具優勢。對於自己早前曾認為原址重建可節省時間，他解釋當時是基於「原址原圖則」的設想，即若地基未受破壞，沿用原有地基重建理論上較快。然而，宏福苑樓齡已逾四十年，當年圖則與消防標準均不符合現行法規，因此用原圖則重建會有一定困難，似乎不太適合，「所以變咗原址原則（圖則）呢樣嘢，其實是有少少不存在（可行性）」。

卜國明進一步說明，若在原址按現今標準重新設計圖則，由於樓宇擺動及重量分布可能改變，沿用原地基的機會很低，即是要拆卸重新打樁興建，建築成本不會降低，時間亦不會更快。對災民而言「 你叫佢等一年，佢可能等到，但你叫佢等五年，佢可能等不到」。

易地重建是最快且合適方案

他認為，若能尋得合適的已規劃用地（熟地）進行易地重建，即可省去拆卸步驟，直接展開打樁及建造工程，時間將大為縮短。經民聯早前建議使用頌雅路一幅距離宏福苑不遠的熟地，若適度調整設計，可能是最快且合適的方案。盡快落實重建安排，有助減輕災民的心理壓力。

宏福苑大火亦引發社會關注大廈大型維修中的「圍標」問題。卜國明強調，若發現不合規手法，必須從制度上根本整治。政府應思考如何從顧問及承建商等方面着手，協助業主法團，例如引入第三方機構提供支援。

至於以金屬棚架取代竹棚，卜國明表示，香港地狹人稠，待維修樓宇數量日益增加，若硬性規定全面採用金屬棚架，將缺乏彈性。尤其當維修規模不大時，保留竹棚選項仍然合適，且對成本效益較為有利。

他補充，竹棚圍網屬下游問題，更關鍵的是上游的顧問與承建商甄選程序。本次事件中，同時為八幢樓宇搭建全圍網的安排並不合理，反映缺乏風險評估與安全平衡。未來進行大型維修工程時，必須實施妥善的工程管理。
  
