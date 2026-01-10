Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

宏福苑安置｜黃偉綸：原址重建住宅不切實際 擬改建為社區設施

社會
更新時間：09:10 2026-01-10 HKT
發佈時間：09:10 2026-01-10 HKT

政府就宏福苑長遠安置安排展開居民意見發送問卷，收集意見。政府提出的選項包括由政府買斷業權、樓換樓，以及購買資助房屋單位等多個方案。「應急及善後安排工作組」組長、財政司副司長黃偉綸表示，原址重建因程序繁複，需時九至十年，整個收購計劃可能涉及高達60億元的資金，形容原址重建是不切實際。

黃偉綸今早(10日)在電台節目表示，隨著大部分居民的過渡性安排塵埃落定，現在是時候處理長遠的安置問題。相關的問卷集多方的意見，問卷中時間是關鍵因素，「快」是整個計劃的重要原則。其中一個選項是由政府收集業權，業主得到購買金後可靈活調動。

倘由政府收購業權 政府或須付60億公帑

針對收購價，黃偉綸引用測量師學會早前提供的參考數據：未補地價的實用面積單位約為每平方呎6000元，已補地價單位則約為8000元。他強調這僅為參考價，最終價格有待確定，但承認若以此作估算，整個收購計劃可能涉及高達60億元的資金。他直言，除了動用宏福苑支援基金的結餘，動用公帑將無可避免。

宏福苑現址改作社區設施較合適

他又提到，宏福苑現址樓宇日後不會重拆卸再興建新住宅，只會做社區設施，回應大埔及新界東居民的需要，形容「不存在該幅土地上有任何人可賺錢」。

「樓換樓」及認購資助房屋

政府同時在問題中提出「樓換樓」選項，黃偉綸解釋，社工與家庭聯繫時，有部分家庭反映不希望處理大額現金，因此提出業主可以選擇一個與原單位價值相若單位的選項。他解釋，雖然過往類似的重建項目中，選擇「樓換樓」的業主不多，但政府認為有必要提供此選項，以照顧不同家庭的需要。

 

 

 

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
《尋秦記》電影版片酬表瘋傳 一要角收天價為宣萱十倍 古天樂不收分文林峯成港星之首？
《尋秦記》電影版片酬表瘋傳 一要角收天價為宣萱十倍 古天樂不收分文林峯成港星之首？
影視圈
13小時前
北上「深圳轉飛」新玩法！港媽實測深圳機場「神速」返港路線 網民再揭秘「隱藏玩法」：原來分段走平一半｜Juicy叮
北上「深圳轉飛」新玩法！港媽實測深圳機場「神速」返港路線 網民再揭秘「隱藏玩法」：原來分段走平一半｜Juicy叮
時事熱話
20小時前
周星馳「舊愛」煞科宴上演「致命誘惑」 一舉動惹黃宗澤騷動「問米式」召喚
周星馳「舊愛」煞科宴上演「致命誘惑」 一舉動惹黃宗澤騷動「問米式」召喚
影視圈
10小時前
內地攻港麵店推$22超值早餐 食齊粥+蒸包+油炸鬼 網民：吃到深圳價！
內地攻港麵店推$22超值早餐 有齊粥+蒸包+油炸鬼！網民：吃到深圳價
飲食
20小時前
陳志被捕︱網傳妻子誇張炫富 巨宅魚缸養鯊魚女兒彈天價鋼琴
陳志被捕︱網傳妻子誇張炫富 巨宅魚缸養鯊魚女兒彈天價鋼琴
即時中國
14小時前
天王秘戀一年無預警宣布結婚！甜美新婚妻身份大起底 舊愛曾爆分手涉第三者
天王秘戀一年無預警宣布結婚！甜美新婚妻身份大起底 舊愛曾爆分手涉第三者
影視圈
15小時前
江華回應冇份拍《尋秦記》電影版：唔可惜 自爆本獲安排於片尾出場 評論彩蛋「冇特別」
江華回應冇份拍《尋秦記》電影版：唔可惜 自爆本獲安排於片尾出場 評論彩蛋「冇特別」
影視圈
15小時前
連鎖酒樓長者優惠2026！早茶點心孖寶$20.8／煲仔飯$18.8
連鎖酒樓長者優惠2026！早茶點心孖寶$20.8／煲仔飯$18.8
飲食
18小時前
港鐵老翁爭位施襲｜據悉老翁事隔5日終落網 涉「兜鎚窩面」打女乘客惹眾怒
01:41
港鐵老翁爭位施襲｜72歲翁事隔5日終落網 涉「兜鎚窩面」打女乘客惹眾怒
突發
15小時前
特朗普關稅｜美最高法院完成周五披露意見工作 無公布「對等關稅」裁判結果
01:29
特朗普關稅｜美最高法院周五無公布判決 白宮：一旦敗訴有方案續施關稅
即時國際
8小時前