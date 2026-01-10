宏福苑安置｜黃偉綸：原址重建住宅不切實際 擬改建為社區設施

政府就宏福苑長遠安置安排展開居民意見發送問卷，收集意見。政府提出的選項包括由政府買斷業權、樓換樓，以及購買資助房屋單位等多個方案。「應急及善後安排工作組」組長、財政司副司長黃偉綸表示，原址重建因程序繁複，需時九至十年，整個收購計劃可能涉及高達60億元的資金，形容原址重建是不切實際。

黃偉綸今早(10日)在電台節目表示，隨著大部分居民的過渡性安排塵埃落定，現在是時候處理長遠的安置問題。相關的問卷集多方的意見，問卷中時間是關鍵因素，「快」是整個計劃的重要原則。其中一個選項是由政府收集業權，業主得到購買金後可靈活調動。

倘由政府收購業權 政府或須付60億公帑

針對收購價，黃偉綸引用測量師學會早前提供的參考數據：未補地價的實用面積單位約為每平方呎6000元，已補地價單位則約為8000元。他強調這僅為參考價，最終價格有待確定，但承認若以此作估算，整個收購計劃可能涉及高達60億元的資金。他直言，除了動用宏福苑支援基金的結餘，動用公帑將無可避免。

宏福苑現址改作社區設施較合適

他又提到，宏福苑現址樓宇日後不會重拆卸再興建新住宅，只會做社區設施，回應大埔及新界東居民的需要，形容「不存在該幅土地上有任何人可賺錢」。

「樓換樓」及認購資助房屋

政府同時在問題中提出「樓換樓」選項，黃偉綸解釋，社工與家庭聯繫時，有部分家庭反映不希望處理大額現金，因此提出業主可以選擇一個與原單位價值相若單位的選項。他解釋，雖然過往類似的重建項目中，選擇「樓換樓」的業主不多，但政府認為有必要提供此選項，以照顧不同家庭的需要。