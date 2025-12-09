宏福苑五級火｜卜國明指原址重建更具成本效益 若覓地重建成本或貴3倍以上

新一屆立法會議員當選後，須立即投入大埔宏福苑火災的善後工作。立法會工程界候任議員卜國明今早（12月9日）在商台節目表示，加入經民聯是基於該黨理念與他相符。針對宏福苑重建議題，他認為若再花時間和資源勘察樓宇結構再維修，倒不如原址重建更具成本效益。就有政黨建議覓地重建，他關注成本會否太過高昂。

卜國明指，事故成因當然仍要深入調查，但無論棚網問題、是否有人施工期間吸煙等，都只是一部分可能成因，更重要的是一些根本問題。他指事件涉及的大維修，與一般工程有不同，八座樓完全圍封的做法難以理解，風險管理角度不應這樣做，「我唔相信一次過八幢全部都有人開工」。他又指，一般業主未必有專業知識，可能不懂做維修管理等工作，往往要依賴專業顧問和承建商。

卜國明：原址地基未受損 拆卸重建速度較快

大埔宏福苑火災後，居民安置及居所重建等問題惹起關注。卜國明指，政府下一步可能須檢測樓宇是否結構安全，但坦言若如此做需時較長，成本也不低，加上居民災後可能有心理陰影，始終該位置的火災造成過重大傷亡。作為工程師，他會更傾向考慮符合成本效益的方案，舉例指有居民主張拆卸原址重建，因為地基沒有受損，重建起來較容易，個人認為可行。

至於覓地重建新的屋苑，卜國明指可能涉及土地平整、審視交通配套、設置水電等工作，個人粗略估計，成本可比原址重建貴3倍以上。