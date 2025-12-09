Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

宏福苑五級火｜卜國明指原址重建更具成本效益 若覓地重建成本或貴3倍以上

政情
更新時間：10:19 2025-12-09 HKT
發佈時間：10:19 2025-12-09 HKT

新一屆立法會議員當選後，須立即投入大埔宏福苑火災的善後工作。立法會工程界候任議員卜國明今早（12月9日）在商台節目表示，加入經民聯是基於該黨理念與他相符。針對宏福苑重建議題，他認為若再花時間和資源勘察樓宇結構再維修，倒不如原址重建更具成本效益。就有政黨建議覓地重建，他關注成本會否太過高昂。

卜國明指，事故成因當然仍要深入調查，但無論棚網問題、是否有人施工期間吸煙等，都只是一部分可能成因，更重要的是一些根本問題。他指事件涉及的大維修，與一般工程有不同，八座樓完全圍封的做法難以理解，風險管理角度不應這樣做，「我唔相信一次過八幢全部都有人開工」。他又指，一般業主未必有專業知識，可能不懂做維修管理等工作，往往要依賴專業顧問和承建商。

相關新聞：

宏福苑五級火│傳政府接觸市建局探討重建問題 政府：現階段不排除任何可能

立法會選舉︱陳克勤 : 宏福苑相關票站民建聯得票率均位前列 倡富善邨熟地重建屋苑

卜國明：原址地基未受損 拆卸重建速度較快

大埔宏福苑火災後，居民安置及居所重建等問題惹起關注。卜國明指，政府下一步可能須檢測樓宇是否結構安全，但坦言若如此做需時較長，成本也不低，加上居民災後可能有心理陰影，始終該位置的火災造成過重大傷亡。作為工程師，他會更傾向考慮符合成本效益的方案，舉例指有居民主張拆卸原址重建，因為地基沒有受損，重建起來較容易，個人認為可行。

至於覓地重建新的屋苑，卜國明指可能涉及土地平整、審視交通配套、設置水電等工作，個人粗略估計，成本可比原址重建貴3倍以上。

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
被告盧彥銘否認強姦罪。資料圖片
無業男涉後樓梯姦已婚女網友 事主供稱強姦5、6下後 被告稱「我返去拎大麻」便離開
社會
21小時前
TVB「準最佳男配角」爆身體有驚人缺陷 先天DNA出錯恐永久殘障：準備好不能正常生活
TVB「準最佳男配角」爆身體有驚人缺陷 先天DNA出錯恐永久殘障：準備好不能正常生活
影視圈
20小時前
神秘男四出低價求購宏福苑單位 代理斷言拒絕 怒批「極不道德」 質疑想重建後賣出圖利
神秘男四出低價求購宏福苑單位 代理斷言拒絕 怒批「極不道德」 質疑想重建後賣出圖利
樓市動向
5小時前
日本青森縣7.6級地震 預計北海道現3米高海嘯 札榥遊客披浴袍急逃
即時國際
11小時前
《中年好聲音》海兒女神形象崩壞？零濾鏡真面目曝光 一部位明顯粗壯被指「怪怪哋」
《中年好聲音》海兒女神形象崩壞？零濾鏡真面目曝光  一部位明顯粗壯被指「怪怪哋」
影視圈
14小時前
酒店租霸︱一家3口住4個月欠¥5000房費 老闆提「倒貼送客」遭拒
酒店租霸︱一家3口住4個月欠¥5000房費 老闆提「倒貼送客」遭拒
奇聞趣事
3小時前
開播近25年的廣東話長壽劇《外來媳婦本地郎》7日播出大結局。微博
愛回家2.0︱廣東25年長壽劇《外來媳婦本地郎》大結局 網民：重頭再睇
即時中國
18小時前
童黨涉禁錮女網友 3男童否認非禮等罪開審 18歲女子認掌摑兼勒索事主還押候懲
童黨涉禁錮女網友 3男童否認非禮等罪開審 18歲女子認掌摑兼勒索事主還押候懲
社會
17小時前
經初步分析，應家柏（圖中）認為布文、李慕華及杜苑欣均有機會贏得錦標。
馬場浮世繪｜騎師賽  應家柏睇好三將奪標
馬圈快訊
15小時前
70年代家傳戶曉小生屢用柺杖出行 忍淚罕談生死：及時行樂別為難自己 曾有婚外情背叛前妻
70年代家傳戶曉小生屢用柺杖出行 忍淚罕談生死：及時行樂別為難自己 曾有婚外情背叛前妻
影視圈
2小時前