宏福苑大火｜建造業議會首批1.2萬張棚網下周四抵港 伍新華：按工程緩急先後分配

大埔宏福苑發生五級火災後，棚網安全問題備受關注。建造業議會早前為業界統籌集體採購及檢測棚網，並於上月底向兩家供應商訂購共約5萬張棚網。首批1.2萬張棚網預計下周四（15日）運抵香港，將優先提供予工程接近完成、需求較急切的承建商。香港建造業分包商聯會會長伍新華表示，按緩急先後分配屬合理安排。

伍新華今（9日）在電台節目中指出，生產需分批次進行，必然存在先後次序，政府按緩急先後作出安排屬於正常做法。接近完工或有危險的工程，可優先向建造業議會採購棚網，部分工程有望在農曆新年前完工拆棚。此外，若工程涉及隱患，例如急需處理滲水問題，承建商也可向建造業議會提出優先採購申請。全部5萬張棚網有望於農曆新年前交付業界，但仍需視實際進度而定。

新購棚網採用熱熔技術 內置RFID追蹤系統

伍新華進一步說明，新採購的棚網採用熱熔技術，將阻燃物料與膠粒融合後拉絲製成，相關物料均含有阻燃劑，相比以往採用浸泡方式處理的棚網更為穩定耐用，不易因日曬變脆，防護效果更佳。每張棚網均內置RFID追蹤系統，記錄廠商及檢測資料，如同棚網的「身份證」。運抵香港並完成檢測後，相關資料將輸入系統，他相信此舉能有效防止造假或偷換物料。

料日後具阻燃性棚網價格會回落

他亦提到，目前每張合規棚網價格為170元，以往不合規格的棚網最低約50元一張，合規的浸泡式棚網約100元，而新型混合式棚網成本約110元，連同檢測費及追蹤標籤費用約60元。以一座約25層高的大廈為例，約需600張棚網，每張增加60元成本，即總成本上升約3.6萬元。

關於過渡期後的安排，伍新華指出，現時棚網價格已包含檢測費用，目前定價較為保守，相信未來有下調空間。他希望建造業議會日後能制訂棚網供應商名冊，供業界參考選用。

