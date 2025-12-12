大埔宏福苑五級火｜建造業議會稱棚網抽樣數目及位置按國際規定 未通過測試整批禁用

大埔宏福苑發生的大火事故，導致多人傷亡，令人關注棚網安全問題。政府已要求全港所有維修地盤拆除棚網。建造業議會將特事特辦，為業界提供集體採購及統籌檢測棚網的服務。建造業議會執行總監鄭定寕今日（12日）在電台節目上表示，相信新制度能大幅提升棚網的質量保證，議會將集體採購及檢測棚網，目標是一個月內將首批棚網供應予承建商，以助200多幢樓宇復工。

鄭定寕表示，新制度可大大提升棚網的質量保證。並指出樣本抽取數量、棚網大小、距離棚底距離等，均需遵循國際ISO規定。如160張棚網就需按比例抽取32張，如未能通過測試，整個批次均不能使用。

建造業議會將會集體採購及檢測棚網，被問及會採用何種標準。鄭定寕強調，棚網阻燃性標準一直存在，議會今次集體採購亦會要求生產商符合相關標準，每個批次均需取得證明書，並需通知議會有關批次、編號、生產日期及證明書號碼等資料，議會取得資料後會進行核實，並在國家指定實驗室確認相關資料。他表示目標約一個月，首批棚網可運抵香港並提供給承建商，讓200多幢已移除外牆棚網、正進行維修的樓宇可以復工。

料檢測費用或棚網價格不會「炒得太高」

鄭定寕續指，建造業議會負責集體採購，會邀請分包商等觀察採購流程，建立新制度及習慣流程要求，往後可交由業界自行採購。他提到，國內現有多間棚網生產商，今次只是集中採購涉及拆除的200多幢樓宇，棚網需求不會太大，預料檢測費用或棚網價格都不會因大埔火災事件而被「炒得太高」。

建造業總工會理事長周思傑亦認同新制度安排，相信更有警惕性。他認為新制度看似完善，但仍需視乎實施情況，及關注初期實驗室能否處理大批棚網的檢驗工作。他亦表示，任何制度都需要落實及監管，否則仍有可能出現漏洞。

新制度涉三個主要環節，包括承建商必須提供棚網阻燃效能證明書及檢測文件、棚網抵港後，須以指定方式抽取指定數目樣本，送往政府指定實驗室檢測，通過後方可使用、當局其後會隨機抽樣覆核。

