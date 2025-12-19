Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

宏福苑大火︱屋宇署公布棚網阻燃檢測抽樣新規定 香港建造學院新田訓練場將用作場外取樣

社會
更新時間：22:08 2025-12-19 HKT
發佈時間：22:08 2025-12-19 HKT

大埔宏福苑五級火造成160人亡，當中涉及棚網未達阻燃標準，火勢迅速蔓延。屋宇署今晚( 19日 )就鋪設於外牆棚架的保護網、保護幕、防水油布及塑膠帆布的阻燃效能，向承建商發出作業備考，要求承建商需要遵從4項新要求，包括在棚網上架前，承建商須安排第三方人士並按第三方指定的隨機方式，由承建商或其授權代表抽取樣本，視乎實際情況，在地盤實地或場外取樣均可，另承建商亦須在首次測試後不多於12個月，再取樣測試，確定棚網持續合規 ，一旦發現有人未有做取樣測試， 屋宇署將命令即時停工並展開調查，如發現有違規行為，會提出檢控，及採取紀律處分。

香港建造學院新田訓練場提供用地進行場外取樣

建造業議會正籌備集體採購及統籌檢測服務，並已選定香港建造學院新田訓練場為業界提供用地進行場外取樣。政府和議會會爭取首批棚網在一個月內經過採購及檢測後陸續上架。

香港建造學院新田訓練場提供用地進行場外取樣。建造業議會fb
香港建造學院新田訓練場提供用地進行場外取樣。建造業議會fb
香港建造學院新田訓練場提供用地進行場外取樣。建造業議會fb
香港建造學院新田訓練場提供用地進行場外取樣。建造業議會fb

物料阻燃效能測試報告須張貼於大廈或地盤當眼處

作業備考列明，棚網等防護物料運抵地盤前，承建商須向供應商取得該批物料的阻燃效能測試報告，並保存於地盤及張貼於大廈或地盤當眼處，以供認可人士、相關執法人員等隨時檢查。測試報告須清楚顯示物料的製造商資料、原產地、效能標準及測試方法和結果。

在防護物料上架前，承建商須安排第三方人士並按第三方指定的隨機方式，由承建商或其授權代表抽取樣本，視乎實際情況，在地盤實地或場外取樣均可。資料圖片
在防護物料上架前，承建商須安排第三方人士並按第三方指定的隨機方式，由承建商或其授權代表抽取樣本，視乎實際情況，在地盤實地或場外取樣均可。資料圖片

在防護物料上架前，承建商須安排第三方人士並按第三方指定的隨機方式，由承建商或其授權代表抽取樣本，視乎實際情況，在地盤實地或場外取樣均可。抽驗的樣本尺寸不應小於1.8米乘2米，每卷或每張防護物料不應抽取多於一個樣本，並按訂單購買的批次所取樣本數量，以最少批次的2至15（卷／張），即要抽兩個樣本，最多會抽取80個樣本。批次內任何一個樣本不合格，整個批次不能使用，只有所有樣本都合格，該批次才可上架。

防護物料完成上架後可展開工程，並須於7天內通知屋宇署，署方會隨機選取項目並按每一個立面進行實地抽查，若任何一個樣本不合格，即代表整個立面防護物料都未能符合標準，須全部拆除。

至於現存樓宇，考慮到興建／拆卸地盤的施工流程（包括防護物料鋪設安排）有別於現存樓宇維修工程 ， 而且沒有居民在內，對公眾影響較少，註冊承建商可選擇先把防護物料上架並開始工程 ，其後須按每一立面四個樓層視作一批次計，根據該批次的數量抽取足夠數量的樣本，送交指定實驗所進行測試。同樣，若某一個批次的任何樣本未能通過實驗所測試，即不符合認可標準，承建商須立即安排更換該批次的防護物料。

屋宇署同時公布指定實驗所名單，暫時有5間，當中本地公司包括香港標準及檢定中心有限公司、佳力高試驗中心有限 公司及匯駿檢測及顧問有限公司，另有2間在廣州。名單會持續更新。

此外，截至今日中午，政府成立的「大埔宏福苑援助基金」已收到的外界捐款約35億元，連同政府投入的3億元啓動資金，基金總額約為38億元，政府早前宣布從基金向每戶受影響家庭發放生活津貼，金額已由5萬元增至10萬元，截至今日已處理1929宗個案；另外，就每名死者向家屬發放20萬元慰問金及5萬元殮葬金，截至今日已處理144宗個案。政府會陸續發放有關款項。社署社工已接觸超過1980個受影響住戶，為超過4900名居民提供「一戶一社工」服務。社署會與受影響住戶保持聯繫，為他們提供一切所需協助，並全力支援政府的善後工作。
 
目前能夠用於較長期安置受影響居民的單位尚有一千多個。位於不同區域的過渡性房屋和房協項目目前仍可提供約400個單位。此外，位於屯門的寶田中轉房屋及位於啟德的「啟航1331」，共有約900個單位供應。截至今日上午，共有613名居民居於由民政及青年事務局協調的酒店房間，552名市民居於青年宿舍／營舍；另有3503名居民現居於房屋局的過渡性房屋、房協項目或屯門寶田中轉房屋的單位。

相關新聞 : 宏福苑大火︱政府引例解散現任法團管委會 華懋旗下公司為委任管理人 不收取任何行政費

                  宏福苑大火︱業主獲15萬租金補助 區議員稱回應居民訴求 足夠租用大埔單位

 

