宏福苑大火｜建造業議會統一採購5萬張棚網 首批下周四抵港 每張$170

大埔宏福苑的五級火令人關注棚網安全。政府要求全港所有維修地盤拆除棚網，並由建造業議會為業界提供集體採購及統籌檢測棚網的服務。建造業議會今日（7日）與業界舉行閉門會議。建造業議會行執行總監鄭定寕會後見記者時透露，12月底已向廣東省兩家供貨商「落訂」，總採購5萬張棚網，數量料可覆蓋受「下架令」影響的420棟樓宇。首批1.2萬張棚網可望於下周四 (15日) 抵港，將優先供應予工程即將完成、需求較迫切的承建商。

每張棚網價錢170元 已包括測試等費用

他又強調，是在走訪多個省市並親自檢驗後，才選定兩家鄰近香港的廣東生產商，以縮短供應時間，而每張棚網價錢是170元，當中已包括測試費及全面追蹤系統標籤費用，如在香港認可的測試所抽樣檢測等。

由建造業議會統一採購的首批1.2萬張棚網可望下周四 (15日) 抵港。資料圖片

他表示，今次安排為應對緊急需求，一次過集體採購5萬張安全網，以加速復工。有關棚網將陸續分批抵港。

