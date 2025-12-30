Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

電費補貼未用餘額有效期延長一年 至2026年12月31日

更新時間：18:21 2025-12-30 HKT
發佈時間：18:21 2025-12-30 HKT

政府今日（30日）宣布，電費補貼計劃及電費紓緩計劃（2024至25）未用補貼或紓緩金結餘（未用結餘）的有效期，將由2025年12月31日延長1年至2026年12月31日。

政府發言人表示，考慮到仍有為數不少的市民尚未用完獲發的電費補貼或紓緩金，政府決定將未用結餘的有效期延長一年。所有未用結餘將轉撥至其後月份，用以支付直至2026年12月31日或戶口結束時（兩者以較早者為準）在同一戶口帳單上所示的電費。政府會按日後情況檢討是否需要再度延長有效期。

政府宣布，電費補貼餘額有效期延長1年 。資料圖片

合資格用戶的電費單會列明其未用結餘。如欲查詢戶口相關事宜，可致電中華電力有限公司客戶服務熱線2678 2678或香港電燈有限公司客戶服務熱線2887 3411。有關電費補貼計劃及電費紓緩計劃的詳情，可分別瀏覽www.fstb.gov.hk/tc/treasury/fin_rel_shc/electricity-charges-subsidy-scheme.htmwww.eeb.gov.hk/tc/energy/ecrs.html

相關新聞：電費補貼措施12.31結束 未用餘額將作廢 譚鎮國劉國勳倡延長餘額使用期1年

立法會議員劉國勳及候任議員譚鎮國今日去信財庫局及環境及生態局，促請政府考慮延長使用電費補貼餘額的期限至少1年。 二人指，電費補貼在過去兩年對基層家庭、長者及弱勢群體提供了重要支持，值得肯定，惟有不少基層家庭、長者、低收入人士等反映，過去因為節儉及環保而盡力減少用電，至今仍有補貼餘額在電費帳戶內，惟12月31日措施屆滿後就會作廢。

劉國勳感謝政府迅速回應，從善如流，認為今次建議既不會引伸政府額外開支，亦繼續鼓勵市民慳電，更能協助有經濟困難的家庭。

