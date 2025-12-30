電費補貼措施12.31結束 未用餘額將作廢 譚鎮國劉國勳倡延長餘額使用期1年
更新時間：12:35 2025-12-30 HKT
發佈時間：12:35 2025-12-30 HKT
發佈時間：12:35 2025-12-30 HKT
政府過去數年為合資格住宅用戶提供電費補貼，減輕市民經濟負擔，惟電費補貼措施將於明日（12月31日）屆滿並終止，市民未使用的電費補貼餘額將會作廢。立法會議員劉國勳及候任議員譚鎮國去信財庫局及環境及生態局，促請政府考慮延長使用電費補貼餘額的期限至少1年。
二人指，電費補貼在過去兩年對基層家庭、長者及弱勢群體提供了重要支持，值得肯定，惟有不少基層家庭、長者、低收入人士等反映，過去因為節儉及環保而盡力減少用電，至今仍有補貼餘額在電費帳戶內，惟12月31日措施屆滿後就會作廢。
他們促請局方考慮延長使用電費補貼餘額的期限至少1年，有關建議既不會引伸政府額外開支，又可以繼續鼓勵市民慳電，更能協助有經濟困難的家庭，希望政府採納。
最Hit
凡士林不只保濕！藥劑師公開10大隱藏妙用 混合1物輕鬆磨砂去角質
2025-12-29 11:14 HKT
80年代TVB花旦罕有近照曝光 將「復出」與萬綺雯合體 曾傳戀張國榮48歲結婚曾想生B
2025-12-29 10:00 HKT