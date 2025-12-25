每日雜誌‧人物誌｜陪伴女兒拼湊人生拼圖 領養媽媽郭勤以愛跨越血緣界線

家庭的意義不在於血緣，而是彼此愛護和理解。社工出身的領養媽媽郭勤（Diana），在女兒Agnes一歲時迎接她回家，為她打開「保護傘」。Diana認為，每個人也該坦誠面對其「身份」，故從小向女兒簡單解釋何謂「領養」，按部就班地分享其生母的故事，讓女兒接受真實的自己；為了拼湊出人生故事，女兒希望「尋根」找親生父母，Diana一直陪伴及支持。轉眼20年，昔日牙牙學語的小女孩已長大成人，亭亭玉立，Diana感恩女兒為自己的人生添上色彩，盼與家人繼續譜寫愛的故事。

Diana曾帶女兒Agnes回到「母親的抉擇」幼兒之家，探望昔日照顧她的義工及職員。

作為領養媽媽，Diana難忘當年與丈夫和兒子一同決定迎接女兒Agnes加入家庭，「建立家庭不一定要透過血緣，領養也是一個很好的選擇。」

當時兒子已經4歲，Diana認為不一定要再生育才能增添家庭成員，也可考慮通過領養；丈夫十分支持，兩人一同向社會福利署申請，最終與Agnes結緣，「她是一個很可愛的小孩，雖然說話很慢，但嘴巴很甜。」

保持開放心境讓女兒找答案

在Diana眼中，領養不是秘密，領養家庭也只是普通家庭。兒子文靜、女兒好動，同樣為家庭帶來歡樂；作為家長，她會為女兒精湛的舞姿喝采，亦會為女兒的學業憂心，「我們不是因為領養而親密，而是因為我們是一家人。」

Diana難忘當年與丈夫和兒子一同做出決定，迎接女兒Agnes回家。

她相信，每個人也有自己的身份，若能坦誠面對、了解透徹，人生會更快樂。因此，她從小讓女兒掌握自己的人生拼圖，「雖然她的生命中有些失落的碎片，但我鼓勵她去尋找。我要保持開放的心，讓她可以隨時提問。」

自女兒懂事起，Diana已和她簡單說明「領養」。她提到，女兒就讀幼稚園時，已知道自己有兩位媽媽——生母和她，「女兒畫的家庭畫中，爸爸、媽媽、婆婆、公公、爺爺和嫲嫲，全都有兩位。」直至小學3年級，女兒夢見生母，還說比Diana更漂亮和溫柔。Diana起初婉轉帶過，讓女兒慢慢梳理思緒，「我說她這麼漂亮，生母當然也漂亮。」她後來安慰女兒說，掛念乃正常的情感，「生母為她作了最好的決定，來到我們的家。」

她坦言，曾反覆思考如何向女兒談及生母的背景，因其曾受藥物影響，出生時出現「藥物戒斷症狀」（Drug Withdrawal Symptoms），「我一直猶豫要否提及這部分。」後來，社工指出，女兒有權知道其身世最真實的一面，也有生母以過來人身份向領養父母分享其心路歷程，讓她想通，「生父母安排孩子被領養，也是一個艱難的決定。」

在Diana眼中，女兒是個可愛、懂得哄人的孩子，常常逗長輩開心。

投身領養互助小組鼓勵同路人

女兒升上中學後，Diana認為她已有足夠的判斷力和理解能力，便把其生母的過去和盤托出。女兒後來的一番話，讓她深感安慰，「她代入生母的處境去思考，說在18、19歲時生育，單是想像也覺得困難，如果是她也不知道該怎樣面對。」

轉眼間，女兒已長大成人，近年希望「尋根」，找回親生父母，Diana一直默默陪伴及支持。香港實行「保護式領養」，被領養者、生母和生父及領養父母的身份也受保護，故大部分領養家庭無法接觸原生家庭。Diana指，女兒早年曾回到「母親的抉擇」幼兒之家，探望曾照顧她的義工及職員，現時社署未能聯絡其生母，正轉向接觸其祖父母，「她已做好心理準備，即使對方不願見面，也不等於是拒絕她這個人，我們要尊重每個人的空間。」

20年過去，昔日牙牙學語的小女孩已亭亭玉立，Diana感恩女兒為她的人生添上色彩。她直言，過去從未想過成為「領養媽媽」，但早年在社署領養課任職社工時，接觸過許多領養父母、孩子及生母，為她埋下種子，「他們很掙扎，要自己撫養孩子，還是讓他們有更好的家庭？」後來她到美國進修，接觸被美國家庭領養的華裔子女，更深刻理解「尋根」對孩子的意義。

一步一腳印地走來，Diana感恩女兒健康成長，「我希望她可以做自己，開心地作出每一個選擇。」Diana如今投身「母親的抉擇」領養委員會及家長互助小組，鼓勵其他領養家庭堅守信念，一同摸索前路，「領養是一個過程，家庭關係靠日常生活的愛慢慢建立，即使面對高低起伏，家人也要互相給予空間，再難的路也能一起走過。」

Diana認為，領養家庭和子女之間的關係，是建基於日常生活中的愛。

任職特殊教育工作 出繪本推廣領養生活

Diana是香港教育大學特殊教育與輔導學系副教授，早年，她和另一位同為領養媽媽的學者合作，出版全港首本關於領養孩子的繪本，冀更多人認識領養家庭的生活。

Diana多年來在大專院校任教，其研究範疇涵蓋特殊教育、性教育、兒童福利（包括領養）和家庭多元等。她指，其工作背景對成為「領養媽媽」有很大幫助，例如女兒有讀寫障礙，她深明只要選擇合適的課程，女兒仍可以發揮所長，「不是SEN（有特殊教育需要）的小朋友做不到，而是課程或主流社會對他們不太友善。」

經同事介紹下，其女兒到協康會接受早期訓練和評估，並入讀一間「快樂小學」；後來女兒升讀傳統中學，壓力甚大，母女有商有量，決定在高中轉至國際學校，女兒如今更順利入讀護士學校，「她對自己有信心，能肯定和接受自己。」

早年，她結識了同為「領養媽媽」的陳潔華博士，一同展開有關領養的研究，並透過訪問不同領養家庭，出版繪本《領養孩子的日常》和相關研究文章。書中描繪的領養小孩喜歡畫畫、玩波子棋，卻不喜歡做功課；做錯事時會被爸爸罰寫字；聖誕節會跟爸媽一同買禮物……Diana指，這些家庭日常跟一般家庭無異，二人希望透過繪本呈現家庭關係是靠日常一點一滴的相處、互動和愛所建立，盼更多人理解領養孩子的家庭生活。

Diana（中）近年加入「母親的抉擇」領養委員會及家長互助小組。

社署105兒童等待新家庭 社工盼更多有心人加入

截至2025年6月，社會福利署正處理逾150個領養申請，尚有105名兒童等待家庭。有社工盼望，更多有心人成為領養家長，為孩子帶來溫暖。

「母親的抉擇」個案管理副總監、註冊社工李慧雯指，機構每年平均協助成功配對約20宗領養個案（包括本地和海外領養），目前有60個家庭正接受評估。她指，不少領養家長有各種顧慮，但仍希望給予孩子一個溫暖的家，透過領養組成美滿的家庭，團隊會在旁協助及提供資源，如舉辦工作坊及互助小組，陪伴各家庭一起面對困難，「每個家庭都是獨特的，我們會陪伴他們一起前進。」

她留意到，大眾對領養仍有不少誤解，例如分不清領養和寄養，甚或受傳統觀念影響，認為有血緣關係才是「家庭」。她過去見證無數領養家庭得到幸福，孩子與家長間的情感連繫與親生無異，期望社會能更了解領養服務。

記者：仇凱瑭