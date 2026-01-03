居屋2025｜屏山朗風苑配套成熟 高層享開揚山景 噪音問題或成痛點 即睇伙數/呎價/交通/配套
發佈時間：07:30 2026-01-03 HKT
【居屋2025/匯熙苑/裕豐苑/朗風苑/啟陽苑/影輝苑】房委會公布「居屋2025」，共推出5個新建屋苑，分別位於啟德、錦田、將軍澳、屏山及東涌，合共提供8,361個單位，預計於2026年第二季開始接受申請。本期居屋繼續以市價七折定價，售價約為150萬至480萬元，平均售價約278萬元。單位實用面積介乎約281至560平方呎，當中約2成半為大單位（443至560平方呎）。
居屋2025．朗風苑︱入場費$169萬 實用呎價為同期次低
位於元朗屏山的朗風苑提供約1,870個單位，伙數僅次於東涌項目。入場費約169萬元，實用呎價僅約6,310元，為同期次低，對預算有限的首置家庭而言，門檻較低。朗風苑鄰近已發展成熟的朗屏邨，生活配套相對完善。惟屋苑位於朗屏區外圍，交通相對「隔涉」，主要依賴朗屏商場内巴士站，步行到朗屏港鐵站須時約15分鐘，二者均成該樓盤硬傷。
- 伙數：1870伙
- 實用面積：294呎至507呎
- 單位分佈：6成2為中小型單位（294呎至407呎）、3成8為大單位（492呎至507呎）
- 售價：169萬元至339萬元
- 關鍵日期：2028年7月31日
居屋2025．朗風苑︱步行至港鐵站需15分鐘 出入元朗市中心靠巴士接駁
雖然元朗區內輕鐵及港鐵網絡發達，但朗風苑交通配套卻略為不足。記者實測，經朗屏邨天橋，從朗風街步行至港鐵朗屏站B出口，約需15分鐘，而前往「元朗大馬路」（元朗廣場位置）則需約20分鐘。同時，屋苑亦處於輕鐵服務範圍以外，居民出入主要依賴數條巴士路線接駁，包括港鐵巴士K66（接駁朗屏站）、K73（往返形點及元朗站），以及K74和九巴69號線（主要服務天水圍與元朗市中心一帶）。
朗風苑的對外交通主要依賴位於朗屏商場的巴士總站，設有前往青衣的68A、觀塘的268C、上水的76K，以及通宵前往落馬洲的小巴79S等路線。然而，該站的路線選擇整體有限，且多數班次集中在繁忙時段提供服務，非繁忙時段的選擇更為稀缺。因此，居民日常出行仍相對依賴港鐵朗屏站往返其他地區。
居屋2025．朗風苑︱成熟社區配套 步行5分鐘至朗屏商場 享北都發展潛力
元朗區內生活配套發展成熟，朗風苑住戶步行約5分鐘即可抵達朗屏商場，內設街市、超市、體育館及各類連鎖食肆，足以滿足日常基本所需。屋苑附近亦設有單車徑，通往屯門、元朗、上水等地。若追求更豐富的購物與休閒體驗，區內亦設有大型商場YOHO MALL，提供戲院、多元零售、餐飲及服飾店選擇。醫療配套方面，鄰近的天水圍醫院及博愛醫院可為區內居民提供主要的醫療服務支援。
長遠而言，隨著政府推動「北部都會區」發展，元朗南及屏山一帶基建將逐步改善，加上周邊公營房屋項目及永寧村土地共享計劃等發展，未來區內人口將增加，有望帶動民生配套升級。
居屋2025．朗風苑︱屬73校網 區內有10所Band 1中學
教育配套方面，朗風苑附近的朗屏邨提供不少中小學，以至幼稚園選擇，為朗風苑居民提供「就近入學」機會。朗風苑屬73小學校網，該校網內學校普遍評價良好，其中聖公會靈愛小學、南元朗官立小學、光明學校及元朗商會小學，均為區內受歡迎選擇。朗風苑附近亦有惠州學校、東莞學校，以及博愛醫院梁省德學校可供選擇。
中學配套方面，朗風苑隸屬元朗區校網，區內設有多所英文授課的傳統中學，共有10間屬Band 1組別，其中包括學術表現位居全港前列的新界鄉議局元朗區中學。此外，屋苑附近亦設有同屬Band 1的「東華三院盧幹庭紀念中學」，可供選擇。
居屋2025．朗風苑︱高層景致開揚享山景 噪音問題或成困擾
景觀方面，朗風苑背倚環翠山及橫洲，環境相對清幽。朝東或東南的單位主要面向朗屏邨及橫洲公營房屋發展用地，中低層景觀以樓景及道路為主；朝西或西北的單位則面向屏山與橫洲一帶，高層住戶有望享有開揚的山巒景致；向南單位視野較為開闊，可遠眺大棠方向的低密度村屋群。
然而，值得留意的是，朗風苑周邊被橫洲公營房屋發展用地、永寧村及朗屏路所環繞。隨著政府未來持續推動該區發展，工程及交通所帶來的噪音影響勢會增加，同時部分單位的景觀也可能因周邊建築項目而有所改變。
