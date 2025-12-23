粵車南下︱竹篙灣充電站用免觸式門杆 廣州車主讚方便左軚車

首批成功預約粵車南下的廣東車主，今日凌晨零時已可由珠海駕駛掛有「FT」字頭香港車牌的私家車出發，駛到港珠澳大橋香港口岸，在檢查亭核對資料後，便可順利入境本港，再駛入市區。兩位首批使用中電源動位於大嶼山竹篙灣充電站的車主，稱讚充電站使用免觸式門杆，方便左軚車，而整個充電操作和支付流程亦十分簡便，未來兩日計劃在港「自由地看看逛逛」。

粵車南下︱車主做足「功課」 熟讀香港路標

廣州旅客郭小姐表示，昨日出行前「太興奮」，忘記為電動車充電。她透過香港出行易應用程式得悉距離港珠澳大橋不遠的大嶼山便有充電設施，於是早上從廣州駕車到港後，馬上來充電。她認為地點十分方便，電動車充電後就出發到香港市區遊覽，亦計劃停車後帶兒子前往港島區乘搭「叮叮車（電車）」。

她又指，「粵車南下」來港相比從廣州家中出發前往高鐵站、再乘坐高鐵來港的時間差不多，但自駕遊更加靈活和方便，今早入境香港過程也非常順利，「車上檢」大約用時5至10分鐘便順利過關。她表示，「邊度揸車都係安全第一，始終香港和內地開車還是有挺多不同的地方，我也是事先做了不少『功課』，都要自己學習和熟悉香港的道路及駕駛標誌。」

自駕遊行程較彈性 旅遊心情更輕鬆

同樣來自廣州的旅客倫先生指，今次計劃透過「粵車南下」來港兩日。作為電動車車主，他笑稱出行經常會出現「旅程焦慮」，亦擔心在香港市區難找到充電泊車位，故今早選擇在大嶼山先充電，「到珠海亦都消耗咗啲，𠵱家補充下都更加安心。」

他又提到，以往習慣乘搭高鐵由廣州來港，但就需要提前選定班次時間、再買票、在車站候車等，現時可透過與「粵車南下」自駕遊，行程較有彈性，旅遊心情比較輕鬆，計劃為車輛「補充能量」後，和太太自駕至荃灣一帶「醫肚」，係會在港購物。

記者：謝宗英

攝影：盧江球

