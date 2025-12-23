粵車南下︱竹篙灣電動車充電站投入運作 提供9個快速充電位 有歐標及國標

粵車南下入境市區今日（23日）起推出，其中位於大嶼山竹篙灣的電動車充電站及粵車南下資訊中心即日起投入運作。《星島頭條》記者所見，充電站由中電源動建設及營運，距離港珠澳大橋香港口岸約10分鐘車程，鄰近香港迪士尼樂園及迪欣湖。目前提供9個快速充電位，包括4個歐標及5個國標，中電源動表示，最多可以提供40個，會視乎實際情況擴容。

陳美寶：喜見粵車南下車主即場使用

運輸及物流局局長陳美寶及運輸署署長李頌恩今晨視察該充電設施。陳美寶歡迎兩位「粵車南下」車主訪港，很高興見到有來自廣東的車主用家即場使用，「我相信對於用家來講係一個非常好的選擇，由港珠澳大橋香港口岸僅僅10分鐘，就可以來到竹篙灣充電設施」。

陳美寶指，當局籌備粵車入市區已有一段時間，很高興有社會持分者推動新政策，不單方便粵港兩地交流及廣東省居民來港，能夠帶旺旅遊、經濟及展覽等行業的活動，拉近兩地距離，融合粵港市民生活。

陳美寶：希望來港人士帶動高端消費

陳美寶強調，「粵車南下」入境市區是里程碑，期望以「小步快走」，每日100個名額的模式推行，亦希望來港的人士有高端消費及不同體驗。首批入境的粵車有望進一步帶動兩地人民往來及一小時生活圈，推動兩地融合交流。

陳又提到，新的「香港出行易」為粵車而設，包括提供本港路況及路道守則等資訊，專頁亦有與酒店、商場及展覽業界推介的路線，並已將泊車充電資訊提供予平台公司。

中電源動：最多可設置40個充電位

中電源動總裁吳永豪表示，充電站已預留足夠位置，未來可因應需要增加充電設施，最多可設置40個充電位，應對跨境車流。他又稱，充電站經過仔細規劃設計，從充電速度、支付方式、配套設施，為跨境及本地駕駛者提供方便可靠的充電體驗。

中電源動目前在全港營運30個充電站，提供超過240個充電位，計劃於未來兩年擴展至近1000個充電位，並將於市區停車場陸續增設符合國標的充電設施。

記者：謝宗英

攝影：盧江球