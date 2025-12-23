Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

粵車南下｜陳美寶指反應理想 100名額預約近爆滿 汽車協會籲港車保持距離

社會
更新時間：10:03 2025-12-23 HKT
發佈時間：10:03 2025-12-23 HKT

「粵車南下」入境市區安排今（23日）凌晨零時起實施，每天100個名額，已預約的粵車最多逗留3天。運輸及物流局局長陳美寶表示，首天反應理想，100個名額預約近乎爆滿。陳美寶在港台節目表示，由於近期內地並非假期，而元旦將有3天連假，當局會密切關注預約情況，希望措施可以「慢慢來」，讓「粵車南下」司機慢慢適應，而香港市民亦可以慢慢接受粵車來港的安排。

獲批「粵車南下」車輛中以電動車為主

她透露，獲批「粵車南下」的車輛中以電動車佔大多數。過去數月，香港已積極準備，鼓勵商場、酒店及運輸署停車場增設充電設施。目前全港共有900個充電設施，其中40個支援國標制式，充電10分鐘即可將電量提升至60%，足以讓粵車經港珠澳大橋返回珠海。

她指出，業界正加快加裝充電設施，同時相信部分內地車主會自備轉接插頭，以適應不同充電制式。中電亦表示，未來將引入配備多種插頭線的充電設備，以滿足不同車輛同時充電的需求，並可按需要增加數量。

與廣東省緊密對接掌握違規司機資料

對於若「粵車南下」在港違法時，當局如何防止出現「走數」情況。陳美寶表示，署方已與高德地圖及百度兩家電子地圖公司溝通，鼓勵其在導航系統中加入香港道路資訊，如停車位及路況等。粵車進入香港後，導航系統將自動切換至香港模式，幫助駕駛者更清楚本地路況。她強調，與內地相關部門的溝通對接十分緊密，亦與警方保持聯繫。警方已做好充分準備，若粵車在港發生事故，將迅速處理。本港相關部門亦已與廣東省方面做好對接，包括掌握司機資料等，以便進行追蹤及跟進。

汽車高級駕駛協會主席江日雄在電台節目指，內地用左軚車，駕駛者未必熟習香港交通，易產生危險，建議司機看到粵車可保持適當安全距離，「看到前面車輛、後面車輛FT牌是從內地來，我們就稍微離遠一些，給予多一點空間，不要給這麼大壓迫感，即使他們有甚麼做不對，亦可以避免有碰撞。」

