粵車南下｜首批粵車12.23凌晨來港 車主須備「FT」車牌及易通行 運輸署收逾700宗申請

社會
更新時間：13:48 2025-12-18 HKT
發佈時間：13:48 2025-12-18 HKT

首批「粵車南下」的登記車輛將於12月23日凌晨零時率先來港，運輸署今（18日）早向傳媒講解有關粵車南下的安排。每輛粵車南下的車牌暫時將會以「FT」為字頭和四位數字組成，安裝方法與「粵港車」相同，同時粵車司機亦要安裝「易通行」。

運輸署表示，「粵車南下」(入境市區部分)由12月9日起接受合資格廣東私家車申請。經署方審批後，申請人陸續完成驗車、核實「電子聯絡方式」及購買保險等程序，並在申請平台提交文件。運輸署將陸續向獲批申請人發出電子許可證和批准信。署方亦已安排車輛查驗中心驗車時為車輛安裝「易通行」車輛貼，而申請人須為「易通行」帳戶設定自動繳費方式或增值，以繳交隧道費。獲批並成功預約出行的車輛，可由12月23日凌晨零時起經港珠澳大橋入境香港市區，每次留港最多3日。

提醒粵車司機注意交通標誌及道路標記

運輸署表示，所有入境香港市區的車輛均須按香港的要求在運輸署指定的內地車輛查驗中心接受並通過車輛檢驗。查驗中心須進行15個查驗項目，查驗中心由香港營運商管理，須確保符合香港標準並可在香港道路安全使用。署方已為查驗人員提供培訓，確保驗車標準一致。

運輸署又提醒粵車司機，多加注意香港交通和內地的差異，例如香港採用「左上右落」的道路設計、車輛須靠左行駛及部分交通標誌及道路標記的樣式亦有差異。署方提醒，司機如沒有遵從與駕駛相關的法例要求，一經定罪，可處罰款或監禁。運輸署亦透過多媒介提醒粵車司機注意差異，例如短片及宣傳單張，粵車司機亦可參閱《道路使用守則》獲取更詳細資訊。

下載「香港出行易」APPS了解交通資訊

「香港出行易」即日推出「粵車南下」出行專頁和新功能，以地圖方式，顯示已提升泊車配套，支援內地電動車充電和內地支付工具的停車場，並可搜尋旅遊熱點附近的停車場。運輸署亦委託營運商設立大嶼山充電站暨「粵車南下」資訊中心，便利粵車司機經港珠澳大橋香港口岸入境市區後或返粵前為電動車充電。署方表示，粵車司機亦可參考「旅遊泊車指南」計劃行程，配搭自駕與公交，探索香港文化、體育、展覽、購物及主題樂園等多元魅力，從而將車分流至各區，讓各行各業均可因新旅客群受惠。

被問到首批粵車司機南下是否會導致市區混亂時，運輸署表示，每日限制預約名額100，再加上首批粵車在12月23日來港，翌日便是平安夜，相信不少市民外遊，因此與粵車錯峰出行，不會阻礙市民的日常出行。

首批申請已收超過700宗申請

此外，運輸署表示，首批受理中籤申請的1700個名額，已收到超過700宗申請，佔總申請名額約四成。至於來港預約，及預計首日有多少粵車來港，運輸署指暫未有數字。 

對於有內地車主反映，當局設「特選車主」，即使抽不中簽仍被當局邀請簽發牌照，運輸署發言人指，不評論內地如何聯絡車主進行申請。對於有車主反映申請程序複雜，運輸署指始終是新計劃，收到一些內地申請文件填錯日期格式，署方須要澄清，花費些時間。

記者：曾智華

