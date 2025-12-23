Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

粵車南下｜首批粵車午夜起抵港 排頭位過關司機：「等咁長時間就係為咗呢一刻」

突發
更新時間：01:41 2025-12-23 HKT
發佈時間：01:41 2025-12-23 HKT

「粵車南下」首階段計劃正式實施，首批合資格掛「FT」字頭車牌的廣東私家車，於今日（23日）凌晨零時起陸續經港珠澳大橋駛入香港市區，每次停留最多三日。

首位抵港司機：「等咁長時間就係為咗呢一刻」

大批傳媒周一晚在港珠澳大橋香港口岸守候，首批經「粵車南下」來港的私家車，於凌晨零時42分抵達口岸閘口，現場有工作人員指示，約數分鐘後便成功過關。

首輛過關的私家車司機彭先生表示，兩地過關流程暢順，效率高，未遇到任何阻礙。他指，等待約一個月才成功取得「粵車南下」名額，形容感到幸運及興奮，「等咁長時間就係為咗呢一刻」。彭先生又說，並非刻意成為首輛來港的車輛，來港時全程「慢慢揸」，計劃與家人在港遊覽，享受過程。

第二輛成功過關的私家車乘客楊小姐表示，以往來港多數乘坐旅遊巴，形容自駕來港可沿途欣賞風景，「真係好爽」。她指，乘坐旅遊巴只能從側窗觀看風景，自駕則可從正前方視野欣賞沿途景色。她又指，在內地關口需打開四個車窗，隨行乘客使用專用通道過關；抵達香港關口時只需遞交證件，毋須下車，過程相當方便，計劃翌日下午離港。

司機張先生則表示，能夠駕駛自己的車輛來港十分便利，並不擔心左軚駕駛問題，認為「都OK」。他又指，出發前已在珠海為電動車充滿電才來港。

12月22日晚上起，大批傳媒在場守候，等待首批南下粵車。黎志偉攝
12月22日晚上起，大批傳媒在場守候，等待首批南下粵車。黎志偉攝
首批粵車陸續經港珠澳大橋駛入香港市區。
首批粵車陸續經港珠澳大橋駛入香港市區。

「粵車南下」由12月9日起接受合資格廣東私家車申請。經署方審批後，申請人陸續完成驗車、核實「電子聯絡方式」及購買保險等程序，並在申請平台提交文件。每輛南下粵車的車牌暫以「FT」為字頭和四位數字組成，安裝方法與「粵港車」相同，同時粵車司機亦要安裝「易通行」。

相關報道：粵車南下｜首批粵車12.23凌晨來港 車主須備「FT」車牌及易通行 運輸署收逾700宗申請

運輸署表示，首批受理中籤申請的1700個名額，已收到超過700宗申請，佔總申請名額約四成。據早前央視報道，首批開放南下粵車來自廣州、珠海、江門、中山4個城市，當局預料半年後推廣至廣東省其他城市。首批成功預約出行的粵車，今日（12月23日）凌晨零時起經港珠澳大橋入境香港市區，每次留港最多三日。

「 2026年港人理財投資展望調查」 ,點擊答問題贏大獎： https://bit.ly/48Z1QcU
↓立即下載星島頭條App↓

「 2026年港人理財投資展望調查」 ,點擊答問題贏大獎： https://bit.ly/48Z1QcU
↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
中年好聲音4丨「長明燈」肥媽再惹爭議 被周國豐暗寸火藥味濃 網民：周SIR真係夠薑
中年好聲音4丨「長明燈」肥媽再惹爭議 被周國豐暗寸火藥味濃 網民：周SIR真係夠薑
影視圈
16小時前
吳家樂鄧兆尊拍檔被轟無能 曾效力「大台」轉型後表現強差人意 製作人斥：只識向藝人擦鞋
吳家樂鄧兆尊拍檔被轟無能 曾效力「大台」轉型後表現強差人意 製作人斥：只識向藝人擦鞋
影視圈
10小時前
連鎖酒樓午市大特價 乳鴿$18／$198蝦伊麵+4款點心／長者茶位$2！網民大讚：平過去茶記
連鎖酒樓午市大特價 乳鴿$18／$198蝦伊麵+4款點心／長者茶位$2！網民大讚：平過去茶記
飲食
19小時前
連鎖包點店長者優惠｜$15歎下午茶珍珠餛飩湯+豆漿！樂悠咭持有人專享
連鎖包點店長者優惠｜$15歎下午茶珍珠餛飩湯+豆漿！樂悠咭持有人專享
飲食
15小時前
連鎖快餐店快閃優惠！早午茶晚市套餐$29起 焗豬扒飯/燒雞髀/燒味米線 聖誕新年限定
連鎖快餐店快閃優惠！早午茶晚市套餐$29起 焗豬扒飯/燒雞髀/燒味米線 聖誕新年限定
飲食
14小時前
75歲前《愛回家》男星「人間蒸發」2個月  受病魔折磨變口窒氣弱  早月曾入ICU跟死神搏鬥
01:14
75歲前《愛回家》男星「人間蒸發」2個月  受病魔折磨變口窒氣弱  早月曾入ICU跟死神搏鬥
影視圈
18小時前
視后胡定欣新婚豪宅曝光 擺2米巨型聖誕樹綽綽有餘 裝修簡約有品味盡顯低調奢華
視后胡定欣新婚豪宅曝光 擺2米巨型聖誕樹綽綽有餘 裝修簡約有品味盡顯低調奢華
影視圈
18小時前
荔景邨12歲童晚飯期間疑不滿被踩腳 擸菜刀襲15歲胞姊 涉傷人被捕
突發
7小時前
公屋男「一抽即中」買上水居屋 稱人生重大轉變 供樓比交租好 「賣出去時賺回來」
公屋男「一抽即中」買上水居屋 稱人生重大轉變 供樓比交租好 「賣出去時賺回來」
樓市動向
2小時前
河南梁先生的妻子及一對年幼子女，7月時被其「沙煲兄弟」殺害。
河南「滅門」案︱愛妻及年幼子女被殺 疑兇竟是兒時玩伴
即時中國
23小時前