宏福苑大火｜宏志閣業主領租金補助須聲明 局方：防濫用資助 若解封可搬回惟停資助
更新時間：14:40 2025-12-23 HKT
發佈時間：14:40 2025-12-23 HKT
【宏福苑大火/宏志閣/租金補助】政府上周公布向宏福苑業主每個單位每年發放15萬元租金補助，為期兩年，總額共30萬元。其中未受火災波及的宏志閣，業主仍可申請租金補助，但領取時需簽署聲明「不會以宏志閣單位為居所或把該單位出租」。民政及青年事務局昨晚（22日）發文澄清，聲明只為防止濫用資助，若之後大廈解封，宏志閣業主即使正接受補助，仍可選擇搬回單位，惟下一期補助將不會發放。
民政及青年事務局在社交平台解釋，租金補助特點包括：補助將每半年發放一次，每次 75,000元；無需實報實銷，亦不必提交租約或租金收據；如業主選擇入住政府過渡性房屋，仍可領取全額補助，在扣除過渡屋租金後，每戶每月可餘數千元補貼生活開支；按現時過渡屋租金水平計算，兩年的租金補助額約等於過渡房屋超過6年的租金。
補助每半年發放 民青局：讓業主彈性安排居住選擇
至於宏志閣，局方指業主現時仍可申領補助，但領取時需簽署一份聲明，內容為「不會以宏志閣單位為居所或把該單位出租」，該份聲明只為防止濫用資助，若之後大廈解封，宏志閣業主即使正接受補助，仍可選擇搬回單位，惟下一期補助將不會發放。補助每半年發放一次，讓業主可根據情況彈性安排居住選擇。
