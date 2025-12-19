大埔宏福苑五級火｜業主兩年獲30萬租津 租戶獲5萬搬遷費 麥美娟：補助金額按市價釐定 確保基金用得其所

政府昨日(18日)公布「大埔宏福苑援助基金」推出新一輪補助措施，將向受影響業主發放每年15萬元租金補助，為期兩年，以及發放一次性的5萬元搬遷補助；並向受影響租戶發放一次性的5萬元搬遷補助。民政及青年事務局局長麥美娟今早（19日）在電台節目表示，對於有業主擔心補助發放後區內租金上升，當局已按同區市場及宏福苑租金水平釐定補助金額，以確保基金用得其所，為居民提供長期支援。

宏福苑業主可選過渡屋領補助 或續住酒店付租

麥美娟表示，理解有居民希望重返大埔區居住，但大埔的政府住宿單位已全數使用，現時過渡性房屋分佈於不同地區。政府將透過租金補助，協助居民安排中期住宿。她補充，部分業主已入住過渡性房屋並滿意安排，若不欲再搬遷，仍可領取15萬元租金補助，其後需向營運機構繳付租金。若業主選擇繼續暫住酒店，亦可使用補助支付房租。

入住政府住宿單位宏福苑租戶免租至明年5.31

至於租戶方面，麥美娟指出，宏福苑並非租戶的永久居所，住宿安排較具彈性，租戶可運用補助遷往新單位、添置傢具等。當局理解部分人需時覓屋，正入住過渡性房屋或房協單位的租戶可豁免租金至明年5月31日。之後若希望繼續居住，需與營運機構商討是否符合資格，且不會再獲發搬遷補助。

大埔區議員羅曉楓在同一節目表示，不少居民反映現時中轉屋位置偏遠，補助金安排可增加靈活性，讓居民有機會返回原區居住。他指出，許多年長業主需在原區就醫或接送孫兒上學，但中轉屋交通不便。租金補助讓居民可利用私人市場資源重返大埔，金額與市場租金相若，形容政策如「及時雨」。

他建議當局密切關注大埔及附近地區租金，會否因需求增加而大幅波動，並表示5萬元搬遷補助有助租戶解決急切需要，協助他們在私人市場尋覓合適居所。