宏福苑大火︱業主獲15萬租金補助 區議員稱回應居民訴求 足夠租用大埔單位

政府支援大埔宏福苑災民，昨日（18日）公布「大埔宏福苑援助基金」推出新一輪補助措施，將向受影響業主發放每年15萬元的租金補助，為期兩年，並發放一次性5萬元搬遷津貼，受影響租戶亦會獲一次性5萬元搬遷津貼。大埔區議員陳建君今日（19日）向《星島頭條》表示，相關補助是聽取居民意見後制定，讓居民更靈活安排中長期居住計劃，形容是「政府回應居民的貼心安排」。

陳建君認為，每年15萬元租金補助原則上足夠租用同區單位。圖為大埔墟。

中短期租金支援是必要之舉

陳建君指，部分居民認為過渡性房屋在交通、生活等方面不便，且居住環境與以往有差異，因此補助有助他們尋找更合適的居所。對於政府向受影響業主發放每年15萬元租金補助是否足夠租用同區單位，陳建君認為原則上可行，呼籲區內業主體恤情況，與社區同舟共濟，照顧災民需要。

她續稱，倘原區內未能找到合適單位，居民亦可考慮鄰近區域，例如粉嶺、上水等地尋找房源，往返大埔的交通仍較便利，相信對居民返回原區工作或就學影響有限。她又指，居民如在就業、子女照顧等方面需要支援，可向政府反映，建議政府協調地區資源，優先為災民提供託兒等社區配套服務，以助他們兼顧生活與家庭需要。

現時援助基金約有38億元，至今已動用12億元。被問及從公共財政角度，是否會無限期發放現金支援，陳建君表示，現階段為受影響居民提供中短期租金支援是必要之舉，但長遠必須妥善釐定並落實最終賠償安排，全面協助居民過渡。

她強調，落實賠償方案並讓居民知悉詳情是政府當前要務，有助居民了解資金分配、個人可獲賠償額度，以及剩餘款項的運用方向。在賠償完成後，剩餘資金可規劃用於居民關注的項目，例如生活支援或遷入新居後的配套服務，以善用款項達至最大效益。她指政府正聆聽不同意見，相信很快會有方案落實，讓市民獲得相關支援及實質幫助。

