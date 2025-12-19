Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

宏福苑大火︱業主獲15萬租金補助 區議員稱回應居民訴求 足夠租用大埔單位

社會
更新時間：18:38 2025-12-19 HKT
發佈時間：18:38 2025-12-19 HKT

政府支援大埔宏福苑災民，昨日（18日）公布「大埔宏福苑援助基金」推出新一輪補助措施，將向受影響業主發放每年15萬元的租金補助，為期兩年，並發放一次性5萬元搬遷津貼，受影響租戶亦會獲一次性5萬元搬遷津貼。大埔區議員陳建君今日（19日）向《星島頭條》表示，相關補助是聽取居民意見後制定，讓居民更靈活安排中長期居住計劃，形容是「政府回應居民的貼心安排」。

相關新聞：宏福苑五級火｜政府：向受影響業主發放每年15萬元租金補助 業主及租戶獲發5萬元搬遷補助

陳建君認為，每年15萬元租金補助原則上足夠租用同區單位。圖為大埔墟。
陳建君認為，每年15萬元租金補助原則上足夠租用同區單位。圖為大埔墟。

中短期租金支援是必要之舉

陳建君指，部分居民認為過渡性房屋在交通、生活等方面不便，且居住環境與以往有差異，因此補助有助他們尋找更合適的居所。對於政府向受影響業主發放每年15萬元租金補助是否足夠租用同區單位，陳建君認為原則上可行，呼籲區內業主體恤情況，與社區同舟共濟，照顧災民需要。

她續稱，倘原區內未能找到合適單位，居民亦可考慮鄰近區域，例如粉嶺、上水等地尋找房源，往返大埔的交通仍較便利，相信對居民返回原區工作或就學影響有限。她又指，居民如在就業、子女照顧等方面需要支援，可向政府反映，建議政府協調地區資源，優先為災民提供託兒等社區配套服務，以助他們兼顧生活與家庭需要。

現時援助基金約有38億元，至今已動用12億元。被問及從公共財政角度，是否會無限期發放現金支援，陳建君表示，現階段為受影響居民提供中短期租金支援是必要之舉，但長遠必須妥善釐定並落實最終賠償安排，全面協助居民過渡。

她強調，落實賠償方案並讓居民知悉詳情是政府當前要務，有助居民了解資金分配、個人可獲賠償額度，以及剩餘款項的運用方向。在賠償完成後，剩餘資金可規劃用於居民關注的項目，例如生活支援或遷入新居後的配套服務，以善用款項達至最大效益。她指政府正聆聽不同意見，相信很快會有方案落實，讓市民獲得相關支援及實質幫助。

記者：黃子龍

相關新聞：

宏福苑火災｜業主、租戶獲租金及搬遷補助 居民稱安心 葉傲冬：兩年補助是平衡各方做法

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
鄭秀文整個星期往返醫院  眼有淚光精神恍惚令人心疼  畢生摯愛留醫8日：零碎中前行
鄭秀文整個星期往返醫院  眼有淚光精神恍惚令人心疼  畢生摯愛留醫8日：零碎中前行
影視圈
7小時前
63歲前TVB男星現身街頭鬚髮皆白 收入插水離巢轉行賣魚 被細24年女友狠撇認有第三者
63歲前TVB男星現身街頭鬚髮皆白 收入插水離巢轉行賣魚 被細24年女友狠撇認有第三者
影視圈
10小時前
87歲梁愛宣布入住老人院環境大公開 一生坎坷喪夫喪子回港獨居多年：老來求去得舒服
87歲梁愛宣布入住老人院環境大公開 一生坎坷喪夫喪子回港獨居多年：老來求去得舒服
影視圈
9小時前
(左至右) 許綺惠、霍露明、楊忠萍、李秋石及Jayant Dave
數碼港與政府、業界㩦手建立數碼安全屏障 以AI重塑網絡安全攻防新格局
創科資訊
21分鐘前
宏福苑五級火殉職消防何偉豪出殯
03:11
宏福苑五級火｜殉職消防何偉豪出殯 一代英魂長眠浩園 同袍：你是我們的英雄
突發
9小時前
東張西望丨戀愛腦五旬婦紅杏出牆人財兩失 貼錢偷食地盤工認有親密關係 舉報情人濫用公屋洩忿
東張西望丨戀愛腦五旬婦紅杏出牆人財兩失 貼錢偷食地盤工認有親密關係 舉報情人濫用公屋洩忿
影視圈
21小時前
「借錢黨」荃灣活躍 長髮女憑一可憐理由 周街借錢搭車回家 問完又問有街坊連中兩元
借錢黨荃灣活躍 長髮女憑一可憐理由 周街借錢搭車回家 問完又問有街坊「連中兩元」｜Juicy叮
時事熱話
6小時前
伊利沙伯醫院走犯│疑犯換衫逃至元朗終落網 被按地制服相片曝光
01:15
伊利沙伯醫院走犯│疑犯換衫逃至元朗終落網 被按地制服相片曝光
突發
1小時前
遊日注意｜旅遊KOL教便利店1招散銀兌紙幣 網民轟做法不妥 日媒呼籲可這樣做…
遊日注意｜旅遊KOL教便利店1招散銀兌紙幣 網民轟做法不妥 日媒呼籲可這樣做…
旅遊
2025-12-17 18:00 HKT
夜夜姦自閉智障繼女 鋁窗工認6罪重囚14年半 官指被告未流露一絲悔意
夜夜姦自閉智障繼女 鋁窗工認6罪重囚14年半 官指被告未流露一絲悔意
社會
6小時前