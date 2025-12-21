宏福苑五級火｜麥美娟指委任管理人不取代法團權力 社會「不應被一啲謠言破壞」

政府日前就大埔宏福苑五級大火，引用《建築物管理條例》第31條，向土地審裁處申請解散現有業主立案法團管理委員會，委任華懋集團旗下合安管理有限公司為委任管理人。民政及青年事務局局長麥美娟強調，解散現有業主立案法團管理委員會，業主立案法團仍然存在，委任管理人僅取代管委會職能，不會取代法團的法定權力。

正研究中期及長遠住房方案

麥美娟今日（21日）在電台節目中解釋，目前宏福苑受災居民面對的問題與訴求不盡相同，例如八幢大廈中有一幢「宏志閣」未受火災波及；而法團管委會需處理的事務相當複雜，包括大型維修工程後續、相關合約、法律問題、保安與園藝合約、保險賠償，以及基金戶口結餘等，並非一般管委會所能應付。相關委任工作是按法例進行，當局在決定委任管理人時亦已考慮到多個因素，包括要有能力提供專業服務，同時減輕業主的財政負擔。

她續稱，委任管理人是為協助居民處理火災後的各項管理及後續事宜，加上目前協助法團簽約的管理公司將於年底約滿，且續約情況未明，政府希望確保法團運作不受影響，因此委託專業機構協助業主決策。她重申，管理人不會收取行政費，以減輕業主財政負擔。

麥：社會要同心團結 「唔好受到一啲謠言破壞」

她指出，若土地審裁處批准申請，管理人可依法取得法團資料，包括管委會簽署的各類合約、保單內容、銀行戶口餘額等，繼而聘請專業人士審視法律程序，向業主提供全面意見。但任何行動仍須根據《建築物管理條例》召開業主大會並獲同意方可推行。同時，民政事務總署將成立專責小組，聯同合安管理有限公司跟進屋苑管理工作。合安擁有近40年營運經驗，具備專業知識及管理能力，管理人須每月向政府提交報告，每三個月向土地審裁處匯報進度，並將透過簡介會及熱線與業主保持溝通，確保過程透明高效，讓所有業主掌握資訊。

麥美娟亦回應網上傳言，指此次委任管理人並不會影響相關調查工作，強調調查仍會繼續，絕不「放生」須負責的人士。她引述特首說法，表示調查必會深入進行，務求令責任者承擔後果。

麥美娟補充，現階段除應急住宿安排外，政府正研究中期及長遠住房方案，協助四類業主：包括暫住青年旅舍或酒店者、已入住房委會過渡房屋、房協項目或中轉屋者，以及原依賴出售宏福苑單位維生的業主。政府將提供為期兩年、每年15萬元的租金補助，若業主在期間獲永久安置或接受其他方案，補助便會停止。

麥美娟又指，艱難時期社會面對不同挑戰，大家面對突如其來的工作，不同人包括政府同事壓力都很大，希望大家同心團結，「唔好受到一啲人謠言嘅破壞」。

