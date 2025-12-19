Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

宏福苑大火︱政府引例解散現任法團管委會 華懋旗下公司為委任管理人 不收取任何行政費

社會
更新時間：17:34 2025-12-19 HKT
發佈時間：15:52 2025-12-19 HKT

大埔宏福苑發生五級大火，引起公眾關注大廈管理及圍標的問題。民政及青年事務局局長麥美娟、民青局常任秘書長林雪麗、民青局副局長梁宏正及民政事務總署署長杜潔麗今午（19日）就大埔宏福苑管理事宜會見傳媒。麥美娟表示，政府今日引用建築物管理條例第31條，向土地審裁處申請解散現有業主立案法團管理委員會，委任華懋集團旗下合安管理有限公司為委任管理人，協助宏福苑居民處理火災後各項管理及後續事宜，並不會收取任何行政費。這是政府首次引用此條例提出申請。

龔如心慈善信託將捐500萬元予法團

她又指，當前宏福苑管理正面臨前所未有的挑戰，尤其是大型維修工程後續跟進、相關工程合約、法團維修帳目處理、保險賠償、現有管理公司約滿後屋苑管理及保安等複雜問題，涉及多重技術、法律和財政考量，不是一般法團管委會有能力處理。

她續指，政府深切體會宏福苑居民正面對巨大困難及不安，明白他們急需獲得適切支援，亦關注法團現屆管委會是否有能力就各複雜事宜保障他們的權益，在此艱難時刻，法團管委會成員既要處理自身家庭需要，亦要協調及跟進上述事務，壓力會相當沉重，更有居民提出希望政府接管法團管委會，政府經審慎評估後決定主動介入。

她又稱，龔如心慈善信托已應允，若土地審裁處批出申請，會再捐出500萬元，讓法團支付後續過程中，需要處理法律合約、聘用專業服務等開支，以減輕業主的財政負擔。

管理人逐月向政府提交報告

麥美娟強調，委任管理人並無取代業主立案法團的權力，一旦土地審裁處批出申請，管理人可合法地取得法團的資料，包括管委會曾與多少公司簽署合約、保單條款、銀行戶口餘額等，之後可聘請專業人士審視各項法律程序，為業主提供充分及全面的意見，但仍要根據《建築物管理條例》召開業主大會等，得到業主同意方可行動。

她指若土地審裁處批出申請，民政事務總署將成立專班，聯同合安管理有限公司密切跟進屋苑管理各項工作，管理人將每個月向政府提交報告，亦會於每3個月向土地審裁處匯報工作，確保管理過程透明、高效，亦符合所有業主的整體利益。至於委任時間，她表示因為事情複雜，暫時向土地審裁處的申請沒有設時限。

重申無接管法團 業主權力無被剝奪

被問及決定是否與兩任法團主席被廉署拘捕調查，以及有否諮詢現任法團管委會及宏福苑業主，麥美娟強調，今次不是接管法團，而是接管法團管委員，沒有剝奪業主的權力，反而是提供更專業的管理公司和法律顧問服務，以便行使更好的權力。

記者：郭詠欣

