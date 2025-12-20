宏福苑五級火｜善款數字持續攀升 援助基金增至40億元

大埔宏福苑火災死傷慘重，各界踴躍捐助支援災民，善款數字至今仍不斷攀升。截至今日（20日）中午，政府成立的「大埔宏福苑援助基金」已收到的外界捐款約37億元，連同政府投入的3億元啓動資金，基金總額約為40億元，會用在協助居民重建家園，是長期和持續的支援。

較長期安置受影響居民單位尚有1000多個

目前能夠用於較長期安置受影響居民的單位尚有1000多個。位於不同區域的過渡性房屋和房屋協會項目目前仍可提供約500個單位。此外，位於屯門的寶田中轉房屋及位於啟德的「啟航1331」，共有約900個單位供應。

宏福苑大火死亡人數增至161人。資料圖片

截至今日上午，共有581名居民居於民政及青年事務局協調的酒店房間，559名市民居於青年宿舍／營舍；另有3 513名居民現居於房屋局的過渡性房屋、房協項目或屯門寶田中轉房屋的單位。



政府與資訊科技業界構建的物資捐獻網上平台繼續運作，團體及市民可於平台登記可捐贈的物資。政府至今共收到約2 000個登記，其中約三成由機構提出，而餘下的由市民個人提出。已登記可捐獻物品種類涵蓋食品及飲品、衣物、日常生活用品、寢具、電器等多個類別。政府正透過相關政策局、政府部門和服務團體掌握居民的實際需要後進行物資配對工作，以便陸續把適用物資派送往有需要的地點。至今已有超過29 000件涵蓋不同類別的物資配送至多個地點。物資配對和分發工作會持續進行。

