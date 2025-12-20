Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

宏福苑五級火｜律師會於啟德「啟福居」設免費法律諮詢服務櫃位 即日起投入運作

社會
更新時間：20:49 2025-12-20 HKT
發佈時間：20:49 2025-12-20 HKT

大埔宏福苑火災造成161人死亡，大批災民失去家園。香港律師會一直與大埔火災受影響家庭同行，在這段艱難時期致力提供便捷的法律支援。經與相關單位積極協調後，香港律師會已於啟德「啟福居」設立緊急免費法律諮詢服務櫃位，並於今日( 20日 )投入運作，讓已遷往該處居住的受影響家庭可就近獲取免費法律意見。香港律師會衷心感謝所有義務律師無私付出時間與專業支援。

目前，以下免費法律諮詢櫃位已於2025年12月起投入運作：

1. 樂善村（大埔汀角路83號）

2. 善樓（大埔船灣陳屋168號）

3. 策誠軒（大埔大埔公路大埔滘段）

4. 樂和·東寓（馬鞍山落禾沙里3號）

5. 路德會雙魚薈（元朗八鄉粉錦公路160號）

6. 啓德啟福居（啟德沐安街第1B3區）

受影響居民可透過以下連結，預約緊急免費現場法律諮詢服務：

．預約登記表：https://tinyurl.com/TaipoOLRegist

．詳情請見：https://tinyurl.com/3cak9k2p

提交申請後，香港律師會將於兩個工作天內由專人聯絡，確認登記及會面詳情。歡迎有需要的居民盡早登記，以便該會作出適當安排。

 

