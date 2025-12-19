Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

涉行賄勞工處職員助申索工資 52歲女侍應上午應訊下午缺席 遭發拘捕令

社會
更新時間：15:58 2025-12-19 HKT
發佈時間：15:58 2025-12-19 HKT

52歲女侍應涉去年分別以50元現金券和現金300元行賄2名勞工處職員，試圖使對方協助她向僱主追討薪資和遣散費，惟遭勞工處職員拒絕。女侍應被廉政公署控告2項向公職人員提供利益罪，今於東區裁判法院再提訊。女被告今早一度到庭親自應訊，稱案件只是誤會，惟未能向法庭道明答辯意向。裁判官林子康將案件押後至今午繼續處理，惟被告飯後卻缺席聆訊，控方遂向法庭申請拘捕令，獲林官批准。

被告丁淑芬、報稱工人，被控2項向公職人員提供利益罪。

被告今早到庭應訊，她沒有法律代表及親自行事，當林官詢問其答辯意向時，被告重覆稱案件是誤會，並未能清晰表明自己擬認罪或不認罪，林官遂將案件押後至下午再繼續處理。

下午缺席聆訊兼失聯遭發拘捕令

惟下午重新開庭後，被告並沒有到庭，控方嘗試聯絡被告或其兒子，但均未能成功聯絡到被告，最終控方申請發出拘捕令，獲林官批准。

控罪指，被告分別於2024年8月30日及12月16日，在香港無合法權限或合理辯解而向公職人員、即勞工處助理文書主任陳子浩及助理勞工事務主任方向晴，分別提供形式為港幣50元現金券和現金港幣300元，作為陳及方憑其公職人員身分，協助丁繼續對美心食品有限公司作薪酬索償的誘因或報酬。

案件編號：ESCC2648/2025
法庭記者：王仁昌

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
宏福苑五級火殉職消防何偉豪出殯
03:11
宏福苑五級火｜殉職消防何偉豪出殯 一代英魂長眠浩園 同袍：你是我們的英雄
突發
7小時前
63歲前TVB男星現身街頭鬚髮皆白 收入插水離巢轉行賣魚 被細24年女友狠撇認有第三者
63歲前TVB男星現身街頭鬚髮皆白 收入插水離巢轉行賣魚 被細24年女友狠撇認有第三者
影視圈
8小時前
87歲梁愛宣布入住老人院環境大公開 一生坎坷喪夫喪子回港獨居多年：老來求去得舒服
87歲梁愛宣布入住老人院環境大公開 一生坎坷喪夫喪子回港獨居多年：老來求去得舒服
影視圈
7小時前
東張西望丨戀愛腦五旬婦紅杏出牆人財兩失 貼錢偷食地盤工認有親密關係 舉報情人濫用公屋洩忿
東張西望丨戀愛腦五旬婦紅杏出牆人財兩失 貼錢偷食地盤工認有親密關係 舉報情人濫用公屋洩忿
影視圈
19小時前
鄭秀文整個星期往返醫院  眼有淚光精神恍惚令人心疼  畢生摯愛留醫8日：零碎中前行
鄭秀文整個星期往返醫院  眼有淚光精神恍惚令人心疼  畢生摯愛留醫8日：零碎中前行
影視圈
5小時前
遊日注意｜旅遊KOL教便利店1招散銀兌紙幣 網民轟做法不妥 日媒呼籲可這樣做…
遊日注意｜旅遊KOL教便利店1招散銀兌紙幣 網民轟做法不妥 日媒呼籲可這樣做…
旅遊
2025-12-17 18:00 HKT
九巴B1線加推特快班次！天水圍直達落馬洲福田口岸 全程不經元朗 周末、假期早上營運
九巴B1線加推特快班次！天水圍直達落馬洲福田口岸 全程不經元朗 周末、假期早上營運
生活百科
2025-12-18 17:15 HKT
房間被迫長年做「親戚賓館」 港女1招大反擊阿媽嬲爆 半年後竟有意外收獲｜Juicy叮
房間被迫長年做「親戚賓館」 港女1招大反擊阿媽嬲爆 半年後竟有意外收獲｜Juicy叮
時事熱話
2025-12-18 14:12 HKT
「借錢黨」荃灣活躍 長髮女憑一可憐理由 周街借錢搭車回家 問完又問有街坊連中兩元
借錢黨荃灣活躍 長髮女憑一可憐理由 周街借錢搭車回家 問完又問有街坊「連中兩元」｜Juicy叮
時事熱話
4小時前
劉嘉玲爆料狄波拉私下談及前新抱！拉姑對張栢芝評價大公開 曾傳阻兩老見孫真相曝光
劉嘉玲爆料狄波拉私下談及前新抱！拉姑對張栢芝評價大公開 曾傳阻兩老見孫真相曝光
影視圈
22小時前