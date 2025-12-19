涉行賄勞工處職員助申索工資 52歲女侍應上午應訊下午缺席 遭發拘捕令
發佈時間：15:58 2025-12-19 HKT
52歲女侍應涉去年分別以50元現金券和現金300元行賄2名勞工處職員，試圖使對方協助她向僱主追討薪資和遣散費，惟遭勞工處職員拒絕。女侍應被廉政公署控告2項向公職人員提供利益罪，今於東區裁判法院再提訊。女被告今早一度到庭親自應訊，稱案件只是誤會，惟未能向法庭道明答辯意向。裁判官林子康將案件押後至今午繼續處理，惟被告飯後卻缺席聆訊，控方遂向法庭申請拘捕令，獲林官批准。
被告丁淑芬、報稱工人，被控2項向公職人員提供利益罪。
被告今早到庭應訊，她沒有法律代表及親自行事，當林官詢問其答辯意向時，被告重覆稱案件是誤會，並未能清晰表明自己擬認罪或不認罪，林官遂將案件押後至下午再繼續處理。
下午缺席聆訊兼失聯遭發拘捕令
惟下午重新開庭後，被告並沒有到庭，控方嘗試聯絡被告或其兒子，但均未能成功聯絡到被告，最終控方申請發出拘捕令，獲林官批准。
控罪指，被告分別於2024年8月30日及12月16日，在香港無合法權限或合理辯解而向公職人員、即勞工處助理文書主任陳子浩及助理勞工事務主任方向晴，分別提供形式為港幣50元現金券和現金港幣300元，作為陳及方憑其公職人員身分，協助丁繼續對美心食品有限公司作薪酬索償的誘因或報酬。
案件編號：ESCC2648/2025
法庭記者：王仁昌
